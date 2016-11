Nadya Khamitskaya slutter i «Skal vi Danse», men danser videre med Eilev Bjerkerud

Nadya Khamitskaya trekker seg tilbake fra «Skal vi danse» for å satse på en mer «vanlig» jobb. Men dansen med Eilev Bjerkerud er ikke over.

Etter å ha vunnet «Skal vi danse» for tredje gang takker Nadya Khamitskaya for seg som proffdanser. Hun trekker seg tilbake for å fullføre mastergraden og for å satse på en «vanlig» fulltidsjobb. Likevel er det ikke siste gang vi får se Khamitskaya og hennes dansepartner Eilev Bjerkerud innta parketten.

– Eilev er den eneste jeg har møtt som tåler like mye trening og dans som det jeg gjør, forteller Nadya Khamitskaya til VG.

Les stort intervju med Nadya: Stålkvinne på TV - myk mamma privat

Vil fortsatt underholde



SOLID DANSEPAR: Eilev Bjerkerud og Nadya Khamitskaya under "Skal vi danse" på TV 2. Foto: Frode Hansen VG

Nadya Khamitskaya og Eilev Bjerkerud har danset sammen i fire måneder, men er ikke lei av hverandre. De skal fortsette å trene sammen og vil kunne bli leid inn som underholdning til eventer og ulike arrangementer.

– Vi har aldri kranglet og det har aldri vært dårlig stemning mellom oss. Jeg tror Eilev er fascinert av min evne til å kommunisere, sier hun.

Men hvorfor vil du danse videre med akkurat Eilev?

– Det er vel naturlig siden han ble den siste dansepartneren min i programmet, men også fordi vi samarbeider så godt sammen og han har potensiale til å bli en enda bedre danser, forteller Khamitskaya.

Hun forteller at hun har kontakt med tidligere dansepartnere fra «Skal vi danse» og at alle har sendt henne gratulasjoner etter finalen på lørdag.

«SKAL VI DANSE»-STJERNE: Nadya Khamitskaya (33) hjemme i huset på Fjellstrand, Nesodden. Foto: Erlend Daae VG

Har du fått med deg? Slik har «Skal vi danse» vært for finalistene.

Sammenligner dansen og utdanningen



Ette fire måneder med intens trening skulle man tro at Nadya Khamitskaya hadde behov for en liten ferie. Men Nadya tar ikke pauser. Om tre uker har hun eksamen og til sommeren er hun ferdig med masteren i sikkerhet og kulturforståelse på BI, et studiesamarbeid høyskolen har med forsvaret. Målet er en ny fulltidsjobb i september 2017.

Khamitskaya tar fordypning i Ukraina-konflikten, terrorisme og forholdet mellom Norge og Russland. Hun ønsker å jobbe med forebygging av terror og det trusselbildet vi møter i dag.

– På utsiden kan dansen og min fremtidlige jobb se svært forskjellig ut. Men begge yrkene handler om å forstå den andre parten, sier hun.

33-åringen tror at hennes styrke i «Skal vi danse» har vært evnen til å kommunisere og forstå partnerne sine og vise personlighetene deres gjennom koreografiene hun velger.

TOBARNSMOR: Nadya Khamitskaya (33) ammer datteren Evie. Foto: Erlend Daae VG

– Jeg har brukt mange teorier fra studiene i praksis på dansegulvet uten at Eilev har forstått det der og da, forteller proffdanseren.

Les også: De mest minneverdige «Skal vi danse»-øyeblikkene.

Unngår antiklimaks



Khamitskaya synes det er vemodig at «Skal vi Danse»-eventyret er over og har kjent på at dette er hennes siste sesong. For å ikke bli deprimert har hun en eksamen 5. desember hun må fokusere på. Hun har også to små barn.

– Mange vil si at jeg er gæren, sier hun.

Hun utelukker heller ikke andre roller i «Skal vi danse», hvis mulighetene åpner seg.

– Jeg har veldig lyst til å være dommer, så hvis den muligheten åpner seg, så takker jeg ja, forteller Khamitskaya.