Nå er Bjarte Tjøstheim gift!

For tre år siden fridde radiopersonligheten Bjarte Tjøstheim (49) til sin samboer Kristin Husebye på direkten og fikk ja. I helgen kom paret hjem fra bryllupsreisen.

Det var Tjøstheim selv som avslørte hemmeligheten om giftemålet på NRKs populære program «Radioresepsjonen» mandag. Da Tjøstheim og hans to makkere, brødrene Tore og Steinar Sagen, som vanlig gikk gjennom hva de hadde gjort i helgen, var svaret fra Bjarte Tjøstheim kontant;

– Det går kjempefint. Det har kanskje aldri gått så bra som det går akkurat nå for meg. I helgen var jeg på bryllupsreise, jeg tror jeg har glemt å si det, men jeg har giftet meg, rekker Tjøstheim å si før Sagen-brødrene skriker ut et spørsmål om han virkelig har giftet seg.

Deretter kommer en lengre, humoristisk samtale rundt gifteringen på Bjarte Tjøstheims finger. Denne ringen - i god radioresepsjonistimisk ånd - spores (u)elegant over til problemene med penisringer av metall, før samtalen penses inn på bryllupsreisen igjen.

Som viser seg å ha vært til Nice, eller terrorbyen Nice som Tore Sagen uttrykker det.

– Ja, og det pussige var jo at jeg booket de billettene bare et par dager før det fatale skjedde der nede, så jeg fikk jo panikk. Men hvis jeg sier til dama – eller kona da –at jeg tar en avbestillingsforsikring på den reisen der, det er ikke så kult. Men jeg opplevde det som den tryggeste byen jeg har vært i noen gang, ja rent bortsett fra Torshov da, svarer Bjarte Tjøstheim.

Det var under et «Radioresepsjonen»-show på Rockefeller i Oslo i november 2013 at Tjøstheim fridde til sin daværende samboer Kristin Husebye som i programsammenheng har gått under navnet Cato. Og hun sa ja.

Bjarte Tjøstheim har de siste årene vært en av landets mest profilerte radio- og tv-komikere og fikk den gjeveste prisen som årets komiker under Komiprisen i 2014.

For drøyt to år siden våknet Tjøstheim en morgen og oppdaget at han var blind på det ene øyet. Det viste seg at han var rammet av en blodpropp i hodet, men Tjøstheim overlevde det som kunne ha vist seg å få en fatal utgang og var tilbake på jobb i «Radioresepsjonen» etter noen uker.