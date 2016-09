Nå åpner Alicia Vikander opp om forholdet til Fassbender

Hollywoods nye superpar har lenge holdt kortene tett til brystet, men nå forteller Vikander om forholdet til Michael Fassbender.

Tidligere denne måneden dukket stjerneparet opp på den røde løperen sammen, i forbindelse med premieren på «The Light Between Oceans», hvor begge skuespillerne medvirker.

Samme dag fikk fansen altså bekreftet ryktene som har svirret rundt svenske Alicia Vikander (27) og irsk-tyske Michael Fassbender (39) i en årrekke, nemlig at duoen er i et forhold.

Ifølge US Magazine kunne sistnevnte altså fortelle at de to møttes under innspillingen til nettopp «The Light Between Oceans», og at de senere innledet et romantisk forhold.

– Pushe hverandre

Selv om de begge har vært ordknappe rundt situasjonen, åpner Vikander nå opp forholdet i et større intervju med Porter Magazine.

Blant annet insisterer skuespillerinnen på at duoen aldri har forsøkt å hemmeligholde det faktum at de er i et forhold.

Hun deler også informasjon om hvordan paret fikk en veldig god kjemi under innspillingen av filmen, og hva hun verdsetter ved sin partner.

– Han er jo ekstremt hardtarbeidende. Han ba meg og innspill og ideer under innspillingen, og det synes jeg var kult. Jeg ønsket jo det samme - at vi kunne pushe hverandre, sier Vikander til magasinet, ifølge Contact Music.

«The Light Between Oceans» er en romantisk dramafilm, hvor Fassbender spiller en fyrvokter, og Vikander er hans kone. Da de en dag finner en død mann og et spedbarn i en livbåt, bestemmer paret seg for å ta med seg barnet og oppdra henne som sitt eget. Filmen har planlagt premieredato i januar til neste år her til lands.

– Utrolig modig

Også Fassbender har tidligere denne måneden åpnet opp om kjemien som oppsto dem imellom under innspillingen.

Skuespilleren hadde flere kvaliteter han ønsket å dra frem, da han ble spurt om hva han falt for ved Vikander.

– Hun er en fantastisk skuespiller, og utrolig modig. Jeg ble imponert over henne med én gang, forklarte Fassbender, ifølge US Magazine.

Foruten å være aktuell i «The Light Between Oceans» har Fassbender også brukt mye av tiden sin på «Snømannen»-innspilling her til lands dette året.

Han innehar nemlig hovedrollen som Harry Hole i filmatiseringen av Jo Nesbøs bokunivers, som har planlagt premiere i oktober 2017.

Spiller i norsk storfilm

Da VG møtte skuespilleren tidligere i år, forklarte en kortfattet Fassbender at han trivdes svært godt med rollen.

– Takk, jeg har det aldeles utmerket. Dette er en glimrende jobb for meg!

Vikander har på sin side for lengst blitt hyllet som en av Hollywoods mest ettertraktede skuespillere.

Mange her hjemme vil kanskje huske hennes for sin innsats i filmen «A Royal Affair», hvor hun spilte den danske dronning Caroline Mathilde mot Mads Mikkelsen som var kongens livlege Struensee.