Mynter verdt 25 millioner stjålet fra svensk museum

Et kupp av dimensjoner er avslørt ved Kungliga Myntkabinettet i Stockholm. En 65-årig mann står tiltalt for deler av tyveriet.

65-åringen, som har bakgrunn som sjef for et annet museum selv, ble tatt på fersk gjerning for tre år siden skriver Expressen.

Den gang stjal han frimerker fra et stort auksjonsfirma i Stockholm, og han innrømmet å ha stjålet frimerker til en verdi av 27.000 kroner. I avhørene skal han ha forklart at han ble grepet av en slags uforklarlig kleptomani.

Siden har flere museer hatt besøk av mannen, blant annet Kungliga Myntkabinettet, som har statens samlinger av mynter og sedler. Museet har rundt 600.000 objekter fra hele verden, og herfra var det ifølge Expressens kilder fjernet 1200 mynter, som har en verdi på 25 millioner svenske kroner.

Forholdet ble anmeldt, men ingen vet når eller hvem som stjal hoveddelen av myntene. 65-åringen blir tiltalt for grovt tyveri, men bare for et trettitalls mynter.

Saken kan minne om den som ble rullet opp i 2004 og blant annet omtalt i podcasten «Bibliotekarien». En høyt aktet spesialist ved Kungliga Biblioteket stjal bøker verdt flere millioner fra de unike samlingene.