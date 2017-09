Soul-sanger Charles Bradley er død

Bradley skal ha sovnet inn omringet av venner og familie lørdag, etter å ha kjempet mot kreften i ett år.

Den 68 år gamle soul-sangeren ble diagnostisert med magekreft i fjor. Han fikk behandling og skal ha blitt friskmeldt, men kreften returnerte og spredte seg til leveren.

– Det er med tungt hjerte vi annonserer bortgangen til Charles Bradley, skriver en representant i en uttalelse.

– Alltid en kriger, Charles slåss mot kreften med alt han hadde, står det videre, ifølge musikkmagasinet Rolling Stone.

Representanten takker for støtten som har kommet i den siste tiden, og skriver at Bradley var takknemlig for all kjærligheten fra fansen.

– Vi håper hans budskap om kjærlighet blir husket og brakt videre, står det.

Bradley startet karrieren ved å imitere soul-artist James Brown, og det var først sent i livet han gjorde karriere med egen musikk. Han slapp sitt debutalbum i 2011.