Popikonet George Michael (53) er død

Den britiske 80-tallshelten døde i sitt eget hjem første juledag, bare 53 år gammel.

– Det er med stor sorg at vi kan bekrefte at vår elskede sønn, bror og venn, George, sovnet stille inn i sitt hjem i julen, skriver familien i en pressemelding.

Britisk politi opplyser til BBC at en ambulanse rykket ut til huset i Goring i Oxfordshire klokken 13.42 søndag, men at de ikke mistenker noe kriminelt. Manager Michael Lippman sier til AP at han døde av en hjertefeil.

Strålende solokarriere



Som den blonde delen av popduoen Wham! bidro George Michael til tapetsering av hauger av jenterom i årene mellom 1983 og 1986.

Han hadde en strålende solokarriere etter oppløsningen av Wham i 1986, og debutalbumet «Faith» er solgt i over 20 millioner eksemplarer. Til sammen har han solgt over 100 millioner plater på verdensbasis.

Han har også hatt syv singler på toppen av de amerikanske hitlistene og elleve på toppen i Storbritannia. Seks av hans album har også toppet listene i hjemlandet.

Blant de største hitene hans er låter som «Club Tropicana», «Last Christmas», «Freedom» og «Wake me up before you go-go».

POPDUO: F.v. George Michael og Andrew Ridgeley i Wham! under en konsert i 1985. Foto: Neal Ulevich , AP

I 2005 annonserte Michael at han var ferdig med musikkbransjen og livet i medienes søkelys, men oppholdet ble kortvarig - og året etter sto han på scenen foran 8000 tilskuere i Oslo Spektrum.

«Når en av tidenes største europeiske popstjerner legger ut på veien for første gang på 15 år, forlanger man en begivenhet. Og det føles ikke som noe mindre enn det når George Michael entrer scenen på spektakulært glamorøst vis i Oslo Spektrum, og pumper ut discoperlen Flawless», skrev VGs konsertanmelder Thomas Talseth og trillet terningkast fem for det som ble superstjernens siste konsert i Norge.

Store rusproblemer

Kvinnebedåreren ble nærmest kastet ut av skapet som homofil. I 1998 ble han arrestert på et offentlig toalett etter å ha gjort seg skyldig i «usømmelig oppførsel» overfor en sivilkledd politimann i Los Angeles.

– Jeg tror nok at jeg egentlig ønsket å bli avslørt for å få livet mitt til å handle om meg. Men uansett så var det ikke fordi jeg ønsket å komme ut på den måten, sa han i et intervju noen år senere.

Han har også figurert i en rekke skandaleoverskrifter. I løpet av seks år ble han arrestert hele syv ganger. I 2006 ble han arrestert for besittelse av cannabis, og året etter ble popstjernen fratatt lappen etter å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

SKANDALER: George Michael utenfor retten i London etter at han ble fradømt førerkortet for kjøring i ruspåvirket tilstand i 2007. Foto: Kirsty Wigglesworth , AP

Popstjernen har vært åpen om at han slet med alkohol- og narkotikaavhengighet i mange år. I 2014 ble han innlagt på en privatklinikk i Sveits for å få hjelp med rusproblemene.

Jobbet med dokumentarfilm

I 2011 måtte Michael avlyse en rekke konserter da han ble innlagt på et sykehus i Wien med lungebetennelse.

Etter å ha blitt utskrevet holdt han et emosjonelt pressemøte utenfor boligen sin i London hvor han sa det hadde vært «nære på» at han ikke overlevde.

– Det var veldig skremmende, og jeg vil trolig aldri føle meg helt trygg igjen. Men du verden, jeg var bare så takknemlig for å komme ut i live igjen og tilbake til mitt hjem i London, sa Michael i et sjeldent intervju med avisen Ham&High i 2014.

Helt frem til det siste jobbet han med dokumentarfilmen «Freedom», der han lovte å fortelle alt om den eleville tiden på 90-tallet, og snakke med gamle venner som Stevie Wonder, Elton John, Liam Gallagher og Tony Bennett.

Filmen skulle etter planen ha premiere i mars til neste år. Det er ukjent hva som skjer med prosjektet nå som stjernen har gått bort.