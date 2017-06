Phil Collins måtte avlyse comeback-konserter etter ulykke

66-åringen måtte sy flere sting, og ligger på sykehuset til observasjon.

Etter nesten 10 år med pause la popveteranen denne sommeren ut på turneen «Not Dead Yet, Live». Bare én uke etter turnéstart måtte han imidlertid avlyse to konserter, etter et stygt fall på hotellrommet.

Etter konserten på Royal Albert Hall i London onsdag skal Collins ha sklidd på vei til badet, og slått hodet på en stol, ifølge Huffington Post.

66-åringen skal ha fått et alvorlig kutt i ansiktet. Han ble sendt til sykehuset, og måtte sy flere sting, samt være under observasjon i 24 timer.

I en post på artistens Facebook-side ble det kunngjort at Collins lider av droppfot (nedsatt evne til å bevege ankelen) etter en ryggoperasjon, noe som skal ha vært årsaken til fallet. I kommentarene renner det inn med støtteerklæringer fra fansen.

De to London-konserten er flyttet til November, og Collins har planer om å returnere til scenen på søndag i Tyskland. Med seg på turnéen har han sin 16 år gamle sønn Nicholas på trommer.

