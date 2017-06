Norske Anja-Christin skulle stått på scenen med avdøde Prodigy onsdag

Bandet planla kveldens opptreden da de fikk nyheten om at den 42 år gamle rapperen hadde gått bort.

For ti år siden flyttet Anja-Christin Nielsen (37) til New York for å leve ut trompetist-drømmen og lære mest mulig av gode musikere.

De siste månedene har hun og bandet «Pursuance» jobbet tett med avdøde Albert «Prodigy» Johnson, som har hatt flere opptredener på den anerkjente jazzklubben «Blue Note» i New York. Onsdag skulle de stå på scenen igjen.

– Det var et kjempesjokk. Vi satt og planla lydsjekk til i dag, også fikk vi beskjed fra ulike kilder at han døde. Det var fryktelig trist, forteller Nielsen på telefon fra New York.

Skulle spille inn album

Prodigy ble be tirsdag bekreftet død. Han ble innlagt på sykehus etter komplikasjoner som følge av sigdcelleamni, en tilstand han hadde hatt siden fødselen. Tilstanden betyr at kroppen har for få røde blodceller som sirkulerer rundt i kroppen.

Det er foreløpig uvisst hva som var dødsårsaken, sa en talsmann for rapperen tirsdag.

Prodigy utgjorde sammen med Kejuan «Havoc» Muchita hip hop-duoen Mobb Deep, som slo gjennom på 90-tallet.

Hun forteller at rapperen planla å legge ut på Europa-turné med bandet, og at de skulle spille inn et album i studio.

– Det siste han sa den forrige jobben var at han gledet seg til å gå i studio med oss og lage ny musikk, sier hun.

Nielsen har bare lovord å si om den amerikanske rapperen.

– Han var en utrolig jordnær og sympatisk mann. Det er en stor kontrast mot historien hans om at han satt inne for våpenbesittelse og ble sett på som en av de tøffeste i hip hop-miljøet på 90-tallet, sier hun.

Drømte om å gå i bestefarens fotspor

SPILTE MED PRODIGY: Anja-Christin Nielsen skulle stått på scenen med den amerikanske rapperen onsdag. Foto: Privat

Bestefaren til Prodigy, Budd Johnson, var en kjent jazzsaksofonist, og opptrådte flere ganger på «Blue Note». Nielsen forteller at det derfor var stort for Prodigy å opptre på jazzklubben.

– Han fortalte at da han var liten pleide han å sitte i baren på «Blue Note» og drikke Sherlie Tempels (alkoholfri drink journ. amn.) og drømme om å kanskje stå på en sånn scene selv, forteller hun.

På grunn av dødsfallet til rapperen ble onsdagens konsert avlyst, og Nielsen forteller at de ikke vet hva som skjer videre med prosjektet.

– De spiller Prodigy på radioen over alt her, i kjølvannet av at han døde. Det er nesten vanskelig å erkjenne omfanget av at han har gått bort, sier trompetisten.

Hun forteller videre at rapperen var en glede å jobbe med.

– Han er for meg en stor artist, og det var kjempegøy for alle i bandet å få mulighet til å jobbe med han.