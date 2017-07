Kona til Chester Bennington bryter stillheten: – Hvil i fred, min kjære

En uke etter Linkin Parks-vokalistens død, skriver Talinda Bennington et rørende brev.

Forrige torsdag ble Linkin Park-vokalist Chester Bennington funnet død i sitt hjem.

Han ble 41 år gammel.

Den triste nyheten har etterlatt musikksamfunnet i sorg, og i en uttalelse til Rolling Stone bryter enke Talinda Bennington nå stillheten.

– For en uke siden mistet jeg sjelevennen min og barna mine mistet helten sin – sin pappa. Ve hadde et eventyrliv og nå har det blitt gjort om til en slags syk, Shakespearsk tragedie, skriver hun.

Hun skriver at ektemannen var en kjærlig sjel med en engels stemme. Hun spør seg hvordan hun skal klare å gå videre, og sier at det eneste svaret hun vet er å oppdra barna med all den kjærligheten hun har igjen.

– Nå er han smertefri og synger sine sanger i alle våre hjerter. Måtte Gud velsigne oss alle og hjelpe oss til å se til hverandre når vi føler smerte. Chester ville at vi skulle gjort det sånn. Hvil i fred, min kjære, avslutter hun teksten.

Flere har uttrykt til sorg over musikerens dødsfall, blant annet bandmedlemmer og andre musikerkolleger.

«Våre hjerter er knust. Sjokkbølgene av sorg og fornektelse preger oss fortsatt mens vi forsøker å fatte hva som har skjedd», skriver Linkin Park på sin Facebook-side mandag.

De har nå opprettet en nettside som skal hjelpe andre som sliter med selvmordstanker.

Chester Bennington døde på det som ville vært Chris Cornells 53 årsdag. Chris Cornell tok sitt eget liv tidligere i år, 52 år gammel. Cornells enke har sendt en varm hilsen til Benningtons enke etter nyheten ble kjent.