Hip hop-stjerne død – ble 42 år

Den ene halvdelen av duoen Mobb Deep er nå død etter å ha kjempet mot sykdom hele livet.

Den amerikanske rapperen Albert «Prodigy» Johnson ble tirsdag bekreftet død, 42 år gammel.

Han ble født med sigdcelleanemi, en tilstand som betyr at kroppen har for få røde blodceller som sirkulerer rundt i kroppen.

– Prodigy ble lagt inn på sykehus for noen dager siden i Vegas etter en Mobb Deep-konsert for komplikasjoner som oppsto på grunn av sigdcelleanemi. Som de fleste fans vet, kjempet Prodigy mot sykdommen siden fødselen. Den nøyaktige dødsårsaken er ennå ikke fastslått, sier en talsperson for rapperen i en uttalelse, skriver TMZ.

Sammen med Kejuan «Havoc» Muchita utgjorde han hip hop-duoen Mobb Deep, som slo gjennom på 90-tallet. De sto sist på scenen sammen lørdag i Las Vegas, under turneen «Art of Rap».

«Prodigy» ga ut soloalbumet «Hegelian Dialectic» i januar.

Flere kjente hip hop-artister har gått ut i sosiale medier og sørger over tapet av «Prodigy», blant annet Nicki Minah, Nas og Lil Wayne.