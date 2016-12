George Michael (53) sovnet stille inn i dag

Den britiske 80-tallshelten døde i sitt eget hjem første juledag, bare 53 år gammel.

Manageren sier at popstjernen sovnet stille inn i sitt eget hjem i Oxfordshire på ettermiddagen første juledag, skriver BBC.

– Det er med stor sorg at vi kan bekrefte at vår elskede sønn, bror og venn, George, sovnet stille inn i sitt hjem i julen, skriver talspersonen i en pressemelding.

Politiet sier ifølge The Sun at en ambulanse var på eiendommen ved 15-tiden i dag, men at man ikke mistenker noe kriminelt.

Strålende solokarriere



Som den blonde delen av popduoen Wham! bidro George Michael til tapetsering av hauger av jenterom i årene mellom 1983 og 1986.

Han hadde en strålende solokarriere etter oppløsningen av Wham i 1986, og har solgt over 100 millioner plater på verdensbasis. Han har også hatt syv singler på toppen av de amerikanske hitlistene og elleve på toppen i Storbritannia. Seks av hans album har også toppet listene i hjemlandet.

Blant de største hitene hans er låter som «Club Tropicana», «Last Christmas», «Freedom» og «Wake me up before you go-go».

POPDUO: F.v. George Michael og Andrew Ridgeley i Wham! under en konsert i 1985. Foto: Neal Ulevich , AP

Les også: George Michael gjør comeback etter sykdommen

Store rusproblemer



Kvinnebedåreren ble nærmest kastet ut av skapet som homofil. I 1998 ble han arrestert på et offentlig toalett etter å ha gjort seg skyldig i «usømmelig oppførsel» overfor en sivilkledd politimann i Los Angeles.

Han har også figurert i en rekke skandaleoverskrifter. I 2006 ble han arrestert for besittelse av cannabis, og året etter ble popstjernen fratatt lappen etter å ha kjørt i ruspåvirket tilstand.

Popstjernen har vært åpen om at han slet med alkohol- og narkotikaavhengighet i mange år. I 2014 ble han innlagt på en privatklinikk i Sveits for å få hjelp med rusproblemene.

Jobbet med dokumentar



Helt frem til det siste jobbet han med dokumentarfilmen «Freedom», der han lovte å fortelle alt om den eleville tiden på 90-tallet, og snakke med gamle venner som Stevie Wonder, Elton John, Liam Gallagher og Tony Bennett.

Filmen skulle etter planen ha premiere i mars til neste år. Det er ukjent hva som skjer med prosjektet nå som stjernen har gått bort.