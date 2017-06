Gene Simmons vil ta patent på denne rocke-gesten

Kiss-vokalist Gene Simmons har sendt søknad for å varemerke håndgest.

Fredag skal rockestjernen ha sendt inn søknad til patent- og varemerke-kontoret i USA om å varemerke håndgesten, som han hevder ble først brukt av ham 14. november 1974. Det skriver Hollywood Reporter.

Simmons mener gesten står for «underholdning, som i live-forestillinger av en musikalsk artist». Gesten ligner den som skal representere djevel, bare med tommelen ut, og ikke inn.

Gesten, som Simmons mener han selv står bak, betyr «jeg elsker deg» på det amerikanske tegnspråket. Den ble også brukt på The Beatles-coveret for singelen «Yellow Submarine/Eleanor Rigby» i 1966.

Ifølge The New York Post betyr gesten, med tommelen inn, noe helt annet i Spania, Hellas og Italia. I disse landene kalles den «corma», og skal vise en mann at kona hans er utro. Gesten skal visstnok være 2500 år gammel.

For at gesten skal bli registrert, må en sensor vurdere sjansen for om det oppstår forvirring, og om den er for generell til å bli assosiert med Kiss-vokalisten.

Dersom søknaden skulle gå gjennom, er det store spørsmålet hvordan Simmons skal håndheve rettighetene.

Les også: Her poserer norske Angelina Jordan (10) med Gene Simmons