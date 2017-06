Ed Sheeran-hiten har nådd en milliard avspillinger på Spotify

«Shape of You» nådde det magiske tallet, og gjør dermed Sheeran til den tredje artisten noensinne som har klart bragden.

I skrivende stund har megahiten 1.000.336.206 avspillinger på Spotify. Kun to artister har flere avspillinger – Drake med «One Dance» (1.237.541.683 avspillinger) og The Chainsmokers med «Closer» (1.021.688.700 avspillinger).

Sheeran-låten ble lansert 6. januar i år, og hører til albumet «÷», som for øvrig fikk en treer på terningen av VGs anmelder.

Den britiske pop-artisten var i anledning albumslippet på norgesbesøk i januar, og brukte anledningen til å hylle norske artister.

«Shape of You» ble den første sangen som lå sine første 20 uker på Billboard topp 100-listen. Den, og singelen «Caste on the Hill» ble verdens mest streamede låter i løpet av et døgn med til sammen over tolv millioner streams. Sistnevnte ble også remikset av den norske trioen Seeb, som nå nærmer seg to millioner avspillinger på Spotify.

Ed Sheeran selv har ikke kommentert triumfen ennå.