«Despacito» er verdens mest strømmede låt

Hitlåten har blitt spilt av til sammen 4,6 milliarder ganger på de ulike strømmetjenestene.

Siden «Despacito» ble sluppet for litt over et halvt år siden, har en god del av oss vrikket på hoftene til latinorytmene. Og på syv måneder har låten overgått alle andre hva angår strømmetall.

Hitlåter: «Shape of You» har nådd en milliard avspillinger på Spotify

Den toppet lister i Latin-Amerika allerede i januar, men det var først da Justin Bieber satte sitt bidrag på låten at den tok av i engelskspråklige land.

Ironisk nok har det bidratt til at låten har overgått hans egen «Sorry» som nå er dyttet ned på en annenplass over verdens mest strømmede låter. Med 4,38 milliarder avspillinger slår den Ed Sheraans «Shape of You» med 300 millioner.

I elleve uker har «Despacito» ligget på 1. plass på VG-lista, Norges offisielle salgsliste.

Billboard: Ber Dagny og Astrid Smeplass få slutt på «pølsefesten»

Til BBC sier mannen bak låten, Luis Fonsi, at ønsket med «Despacito» var å få folk til å danse. Og med topplassering i over 45 land kan det sier at han har lykkes med nettopp det. Populariteten verden over har gitt ham håp i dagens politiske klima.

– Jeg kommer fra Puerto Rico og bor i Miami. Vi lever i en interessant tid nå hvor folk ønsker å splitte oss. De vil bygge murer, sier han til nyhetsmediet.

– Og at en sang samler folk og kulturer, det er det som gjør meg stolt, fortsetter han.