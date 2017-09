Amerikansk rockelegende død

Walter Becker, gitarist, bassist og grunnlegger av det Grammy-prisvinnende bandet Steely Dan, er død - 67 år gammel.

Det var Beckers offisielle fanside som først fortalte om søndagens dødsfall, uten at dødsårsak er oppgitt.

Bandet nådde toppen av popularitet på 70-tallet, da de lanserte syv album med elementer av jazz, rock, funk R&B og pop.

I 2001 ble bandet innvalgt i Rockens æresgalleri.

OSLO SPEKTRUM: Donald Fagen på keyboard og Walter Becker på gitar opptrådte i Norge. Foto: Werner Juvik

Ifølge magasinet Rolling Stone uteble Becker fra en konsert i juli på grunn av en uspesifisert sykdom.

– Forhåpentligvis blir han bra veldig raskt, uttalte vennen og bandmedlemmet Donald Fagen til Billboard.

Legen til Becker anbefalte ham å ikke å forlate hjemmet sitt for å gjøre konsertopptredener.

Møttes på universitetet

Becker og Fagen møttes i 1967, da begge studerte ved New Yorks Bard College. Etter å ha jobbet som låtskrivere for blant annet Barbra Streisand, flyttet duoen til California tidlig på 70-tallet og startet Steely Dan, sammen med gitaristene Jeff Baxter og Denny Dias, i tillegg til trommeslager Jim Hodder og sanger David Palmer. Debutplaten Cant Buy a Thrill kom i 1972.

Bandet endte etthvert med splittelse, og bare Fagen og Becker ble igjen som faste medlemmer. De skrev all musikken, og knyttet til seg ulike studiomusikere for hvert enkelt album.

Til Rolling Stone har Becker sagt at han lærte musikk fra en bok med pianonoter.

– Jeg var bare interessert i å forstå akkorder. Fra det, og fra Harvard Dictionary of Music, lærte jeg alt jeg ville vite, sa han.

NEW YORK: Walter Becker og Donald Fagen etter en pressefonferanse der de annonserer at de gjør comeback. Foto: Thomas Andreassen

Legender

Med Becker på bass, produserte de sanger som Reelin in the Years, Dirty Work, Do It Again, Reelin In the Years og Rikki Don’t Lose That Number.

Deres manager Irving Azoff uttalte til Rolling Stone I 1977:

– Tenk på de største amerikanske supergruppene: Fleetwood Mac. The Eagles. Chicago… Og Steely Dan. Alle kjenner Steely Dan. De tilhører den listen.