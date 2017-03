Zachary (6) og Elijah (4) feirer pappa Elton (70)

Lørdag fyller Elton John 70 år. Tidligere denne uken publiserte han et bilde av seg selv og barna Zachary (6) og Elijah (4) med en bursdagskake.

– Å ha barn utgjør hele forskjellen, for det handler om dem, ikke deg. Og det er det største i verden. Om jeg var 15 år yngre, ville jeg hatt to eller tre barn til – uten tvil, uttalte uken jubilant i et intervju med Apples internettradiostasjon Beats 1, nylig.

I 2014 giftet han seg med kjæresten gjennom nesten 20 år, David Furnish (54). Han hevder ekteskapet har blitt stadig bedre.

Begge de to guttene er kommet til verden ved hjelp av surrogatmødre. Da yngstemann ble født i januar 2013, skrev ekteparet John og Furnish i en kunngjøring:

«Vi har begge ønsket oss barn, og det faktum at vi nå har to sønner, er nesten ufattelig. Vår nyfødte sønn gjør familien vår komplett på en perfekt og verdifull måte. Det er vanskelig å uttrykke hva vi føler akkurat nå – vi er fullstendig overveldet av glede og forventning».