Ukjent i Norge – superkjendis i Indonesia

Trønderen Audun Kvitland Røstad (33) lastet opp en video til YouTube før han la seg for kvelden. Da han våknet trodde han knapt sine egne øyne.

Audun Kvitland Røstad falt pladask for matretten nasi padang da han var på ferie i Indonesia. Da han kom hjem til Trøndelag kjente han på savnet av den eksotiske matretten som han ikke klarte å oppdrive her i Norge.

Det fikk han til å skrive en sang som satte ord på følelsene. Musikkvideoen lastet han opp på YouTube rundt midnatt.

Fikk sjokk av responsen



– Da jeg våknet opp var det 5-600 ubesvarte meldinger og flere tusen personer hadde delt den på Facebook. Jeg fikk jeg litt sjokk, for jeg var så lite forberedt på det. Jeg mistet matlysten og vennene mine sier at det var vanskelig å få kontakt med meg.

Til daglig driver han et lydstudio i Trondheim hvor han produserer lyd og musikk for filmer. 33-åringen har alltid ønsket å holde på musikk, men hadde aldri fantasert at han skulle slå gjennom i et land med nærmere 250 millioner innbyggere.

– Jeg ble nedringt av BBC, Jakarta Post, CNN og andre store mediekanaler som ville få tak i meg samtidig den samme dagen. Jeg hadde jo planlagt en helt vanlig arbeidsdag på jobb, sier trønderen og ler.

Røstad synes oppmerksomheten var morsom, men presset gjorde ham samtidig fysisk uvel.

Du kan se hele musikkvideoen her. (Ekstern lenke.)

«Hva gjør jeg nå?»



– Jeg var forferdelig nervøs, for å være helt ærlig. Jeg lå i sofaen nedgravd i mine egne hender og tenkte: «Hva faen gjør jeg nå?».

Det tok ikke lang tid før det dukket opp flere parodier og coverversjoner av nordmannens sang på nettet.

Kort tid senere ble han invitert tilbake til Indonesia av den norske ambassaden i Jakarta. Nordmannen forteller at de ønsket at han skulle spille på en årlig sjømatmiddag. Da det ble kjent at han skulle tilbake til republikken i Sørøst-Asia, ble han også invitert til å spise nasi padang og synge for guvernøren under en gallamiddag i Vest-Sumatra.

Sang for ordføreren - Audun Kvitland Røstad (33) fremfører sangen Nasi Padang for Irwan Prayitno som er guvernør på Vest-Sumatra, Foto: Privat

Røstad pakket med seg litt musikkutstyr og satte seg på flyet. Da han kom frem ble han stoppet i sikkerhetskontrollen. Det tok ikke lang tid før det gikk opp for vaktene hvem de hadde med å gjøre.

Sikkerhetsvaktene ville ta bilder



– Det ble en fotoseanse med nesten alle som jobbet i kontrollen. Så de glemte jo å sjekke bagasjen min. Da forstod jeg at dette kommer til å bli en litt annerledes tur, sier Røstad og humrer godt.

Bilde med sikkerhetsvaktene - Da Røstad returnerte til Indonesia ble han stanset av sikkerhetsvakter som ville ta bilde sammen med ham. Foto: Privat

Musikeren klarer ikke helt å forstå hvorfor nettopp denne sangen ble så populær, men han har en teori.

– Indoneserne synes at sangen er artig og laget med humor. De er stolte av matretten nasi padang. Med god grunn, spør du meg. Jeg tror de synes det var kult at en person fra en annen kultur i Europa kunne forelske seg såpass i en matrett. Det er en stolthetsfølelse der som jeg tror er avgjørende for at den har slått såpass an.

Minner for livet



Videoen ble publisert 5. oktober. Siden da har han mottatt enorme mengder forespørsler av ulike slag. De fleste har han takket nei til, mens andre har gitt ham minner for livet.

Populær nordmann - Audun Kvitland Røstad (33) er en populær mann i Indonesia. Mange ønsker å ta bilde sammen med trønderen. Foto: Privat

Han har fremført sangen direkte på et nasjonalt talkshow i beste sendetid. Dette var også første gang fremførte matsangen på en scene. Artisten har også vært på nyhetssendinger og hatt ulike opptredener i Indonesia.

Denne helgen fremførte han også sangen under reiselivsmessa på Lillestrøm, hvor Vest-Sumatras guvernør var tilstede.

Nå har han også fått tilbud om å spille en rolle i en romantisk komedie.

– Jeg er jo ingen skuespiller. Samtidig liker jeg å hive meg ut i absurde utfordringer, sier 33-åringer, som presiserer at han ikke har bestemt seg for å være med på det eller ikke.

Sang på direktesendt nasjonalt talkshow - Audun Kvitland Røstad (33) fremførte sangen sin for første gang da han var med på programmet «Kick Andy Show» på Metro TV. Foto: Metro TV

Lite penger å tjene



Selv om sangen hans har hatt mange avspillinger på YouTube, iTunes, Spotify og andre tjenster, har han tjent lite penger. Røstad sier han har mottatt et sted mellom seks og sju tusen kroner for dette totalt.

– Uansett hvor ville fantasier jeg hadde hatt, kunne jeg ikke fantasere om at det skulle slå såpass an. Mange spør om dette er en kalkulert genistrek, men da måtte jeg nesten ha vært gal for å tro at noe slikt skulle skje.

Den nybakte sangstjernen sier han har fått mange forespørsler om å lage mer musikk for det indonesiske publikumet, men sier at han ikke klarer å se for seg selv som en omreisende artist i et annet land.

– Blir dette en one hit wonder, eller har du planer om å overgå dette?

– Jeg kommer til å gi ut en litt rar låt om en måneds tid som jeg tror vil overraske. Jeg tror de fleste forventer en mat- eller kjærlighetsrelatert sang, men det er det ikke.