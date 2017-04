Norske YouTube-Audun mottatt som en konge i Indonesia

YouTube-kometen Audun Kvitland Røstad (33) smir mens jernet er varmt.

Etter at han for noen måneder siden ble superstjerne over natten i Indonesia med YouTube-videoen «Nasi Padang», har tilværelsen blitt snudd ganske på hodet for trønderen.

– Jeg spør meg selv hele tiden om hva som skjer, sier han leende til VG.

Selv om Røstad ikke er noen stor kjendis hjemme i Norge, har låten om den indonesiske matretten sjarmert utlandet. Både CNN, Jakarta Post og BBC har kontaktet 33-åringen.

Over to millioner visninger kan «Nasi Padang» skilte med så langt, og nå melker nordmannen den uventede suksessen for det den er verdt. Oppfølgervideoen, Komodo Ping-Pong» har på to uker hatt over nærmere 900.000 visninger på Facebook og over 30.000 på YouTube. Se den animerte videoen på VGTV øverst i artikkelen.

Om Røstad ble gjort stas på sist han besøkte Indonesia, med invitasjon fra den norske ambassaden og ordføreren i Jakarta, var han ikke mindre populær denne gangen. Nå var det selveste guvernøren for Vest-Sumatra som sto for invitasjonen.

OMSVERMET: Audun Kvitland Røstad og guvernør Irwan Prayitno. Foto: Audun Amundsen/«Nasi Padang The Movie»

– Det var ubeskrivelig å komme tilbake til Padang. Den opplevelsen tar kaka. Jeg ble tatt imot på flyplassen av en velkomstkomité som jeg aldri har sett maken til. Folk spilte trommer, pent kledde jenter var møtt opp med tradisjonell mottagelse. Og guvernøren hadde sørget for egen sjåfør og bil. Jeg hadde bestilt hotell på forhånd, mend et fikk jeg beskjed om å kansellere. Nå vet ikke jeg hvordan konger blir tatt imot, men det føltes definitivt ut som noe sånn for meg, forteller en opprømt Røstad.

TV-opptredener ble det også denne gangen. YouTube-stjerneskuddet er nærmest fritt vilt og blir gjenkjent av elleville fans overalt på Sumatra.

– Jeg har vært med som gjest i innspillingen av det indonesisk reiseprogrammet «Robinson Journey», og jeg ble intervjuet på TV-showet «The Interview» av en komiker på svært gebrokkent engelsk. Før jeg dro hjem, rakk jeg akkurat å få med meg et innslag på en riksdekkende TV-kanal. Veldig spesielt å se to seriøse nyhetsankere sitte i studio og snakke om «Ping-Pong»-låten, humrer han.

I tillegg har vært mye avis og radio. Og besøk hos guvernøren Irwan Prayitno, som er stor fan.

Røstad vendte hjem til Norge denne uken. Til daglig driver han et lydstudio i Trondheim, hvor han produserer lyd og musikk for filmer. 33-åringen har alltid ønsket å holde på musikk, men hadde ikke i sin villeste fantasi drømt om at han skulle slå gjennom i et land med nærmere 250 millioner innbyggere.

OKSELØP: Audun lot ikke mulighetene gå fra seg. Foto: Audun Amundsen/«Nasi Padang The Movie»

Men han har ikke blitt rik på berømmelsen i Indonesia. Derimot koster det å produsere låter og videoer. «Komodo Ping-Pong» er produsert av Twode Animation og Ambolt Audio.

– Så langt er jeg nok ganske langt i minus. Men til gjengjeld har opplevelsene høy verdi, så sånn sett betrakter jeg meg som i pluss. Den siste tiden har vært en ubetalelig del av livet mitt. Viser det seg at jeg kan tjene penger på egne ideer på sikt, så er det jo som en drøm.

SPILTE SAMMEN: Audun og guvernøren. Foto: Audun Amundsen/«Nasi Padang The Movie»

Når han drar tilbake til Indonesia neste gang, vet han ikke.

– For min del er dette et slags eksperiment på hva som kan skje etter at en låt går viralt. Jeg er en nysgjerrig person og får opplevd så utrolig mye morsomt. Noen langsiktig plan har jeg ikke, men jeg vil se hva som skjer, sier nordmannen, som har lansert en egen app med blant annet ringetoner, bakgrunnsbilder og stickers.

Opplevelsene i Indonesia skal presenteres i dokumentarfilmen «Nasi Padang The Movie», som handler om alt det snodige som kan skje når en låt tar av så til de grader på nett.

Og kanskje blir Rustad også filmstjerne i Indonesia etter hvert. Røstad er nemlig ønsket på rollelisten i en romantisk komedie.

– Haha, ja, jeg har fått et tilbud og snakket med manusforfatter. Men dette er det uansett ikke aktuelt å ta stilling til før i 2018.

TV-INTERVJU: Audun i sentrum. Foto: Fra «Nasi Padang The Movie»

Muligens får han også lage musikk til reiseprogrammet han var gjest i.

– Jeg skrev en låtsnutt for «Robinson Journey» og spilte en skisse for programlederen. Han fikk tårer i øynene, så kanskje det blir en temalåt til TV-serien.

Røstad har i tillegg nylig lansert en indonesisk versjon av «Nasi Padang», produsert av Spætt Film i Trondheim, og med duettpartner Vina K. Hun hjalp ham med oversettelsen og har faktisk en solid del av æren for suksessen.

– Det var Vina som introduserte meg for retten Nasi Padang første gang jeg var i Indonesia, og hun er blitt en venninne, forteller han.