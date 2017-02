Wham!-stjernen Andrew Ridgeley med varm hyllest til George Michael

Andrew Ridgeley (54) gikk på scenen under gårsdagens Brit Awards i London med et svært personlig og følelsesladet budskap.

– Vi var bestevenner, sa en alvorlig og tydelig preget Ridgeley i minnetalen over avdøde George Michael.

Ridgeley, som sammen med Michael utgjorde duoen Wham! og smeltet ungpikehjerter verden over på 80-tallet, snakket om hvordan de to ble kjent i 1975, og hvordan de etter fire år med å «tulle og leke» valgte å satse for fullt.

– Jeg ringte George og sa at det er nå eller aldri. Og da dannet vi vårt første band.

NÆR KOLLEGA: Andrew Ridgeley mintes George Michael. Foto: Reuters

– Elsket ham



I dag er han sorgtung over vennens bortgang. George Michael døde i sitt eget hjem 1. juledag, bare 53 år gammel. Han ble funnet av kjæresten.

– Han var et uvurderlig geni, og skattene han etterlater seg vil fortsette å skinne og gi gjenklang i mange kommende generasjoner. George har etterlatt seg sangene sine og sin helt enestående vakre stemme – og gjennom det poetiske uttrykket for sin egen sjel, har han etterlatt seg selv på sitt aller beste. Jeg elsket ham, og vi ble elsket tilbake, både du og jeg, sa en rørt Ridgeley til forsamlingen.

Wham! ble oppløst i 1986 etter å ha gitt ut tre album. Begge fortsatte som soloartister, men Ridgeley, som i dag er ganske ugjenkjennelig fra sin storhetstid, oppnådde aldri så stor suksess som Michael.

POPMAKKERE: Wham! i 1984. Foto: Hulton Archive

Brast i gråt

Med Ridgeley på scenen var duoen Helen «Pepsi» DeMacque (58) og Shirlie Hollima (54). For Holliman tok følelsene overhånd da hun skulle snakke om hvordan de startet karrieren som korister for Wham!

– George var som en bror for meg, og jeg vil alltid være enormt stolt over alt han oppnådde, sa hun med tårene rennende.

Etterforskningen av Michaels død pågår fortsatt. Ennå er dødsårsaken uviss, og britiske medier skriver at poplegenden trolig ikke vil bli gravlagt før i mars.

