Zambia knyttet OnklP og Admiral P tett sammen

Da de to musikerne oppdaget at fedrene hadde jobbet sammen i Zambia, ble det starten på et tett vennskap.

Pål Tøien og Philip Boardman, eller OnklP og Admiral P som de er mer kjent som, startet å jobbe sammen i 2003. De møttes de i studio gjennom et artistkollektiv, men de visste ikke da at de hadde mer til felles enn bare musikken.

– Det viste seg at min far jobbet med Philips far i Zambia, forteller OnklP.

SE DIREKTE: VG-lista fra Bergen

Boardman er født og oppvokst i Zambia, og Tøiens far jobbet i direktoratet for utvikling (Norad). Også Tøien tilbrakte mye til i Zambia i barndommen, lenge før han visste hvem Boardman var.

Da de oppdaget forbindelsen begynte de å planlegge tur til Zambia. I 2011 dro de ned med flere hip hop-artister i regi av Norad. Her fikk de både innblikk i arbeidet som blir gjort der nede, og guttene satte også i gang med et musikalsk prosjekt med lokale musikere.

Les saken: Vinni blir med pappa og hip hop-eliten til Zambia

Et resultat er Admiral P-låten «2by2». Og ifølge guttene ligger det mer låtmateriale på bok, som kanskje når ut til folket på noe tidspunkt.

Se OnklP, Admiral P og Eben Jr. spille «Bobler» på Rådhusplassen her:

Blant de morsomste minnene fra turen trekker de fram et sitat fra en av vaktene de hadde. Daglig gikk det elefanter gjennom lobbyen på resorten de bodde på, og det var alltids en sjans for å støte på løver.

Elefantbesøk: Norske hip hop-eliten fikk en elefant inn i lobbyen

– Vakten var bevæpnet med en trepinne. Så sa han til oss «stand your guard, be brave gladiators», sier Tøien til latter fra Boardman.

Helt høye i hatten følte de seg ikke, men det gikk nå bra.

– Vi har blitt mye closere etter den turen, forteller Tøien.

Admiral P: – Nå blir det hemmelig adresse

Vokste fra kaos

De to artistene har vært i gamet lenge, og de tror de klarer seg i bransjen fordi de leverer ny musikk og holder seg oppdatert.

– Det er det her vi liker å drive med. Også prøver vi ikke å være noen andre enn de vi er, supplerer Boardman.

I takt med at musikken har utviklet seg, så har også fanskaren utvidet seg. De forteller at de har mange fans over femti år. Mye også takket være artistenes deltagelse i «Hver gang vi møtes», mener de.

– Der fikk vi fortelle hvem vi er, og vi fikk mye forståelse for det vi driver med. Folk så at vi var mennesker vi også, forteller Boardman.

OnklP: – Folk venter bare på at jeg skal drite meg ut igjen