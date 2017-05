VG-lista kommer til Leknes og Dokka

Vinnerne av VG-listas «By Extra» er Leknes og Dokka.

Møtt av et jubelbrøl uten like kunne VGTV gratulere de sto stedene med seieren i årets «By Extra» - de to stedene som får besøk av VG-lista i tillegg til de faste byene.

– Vi liker å være best



– Jeg har ikke ord akkurat nå. Jeg hadde et stort håp, men når man så på responsen rundt omkring i Norges land..., sa en tydelig rørt initiativtaker i Leknes, ved navn Tor, til VGTV.

– Vi liker å være best, og det ble vi, sier han.

Responsen på Dokka var ikke dårligere. Med t-skjorter merket «VG-lista til Dokka» møtte initiativtakerne VGTV med et jubelbrøl.

– Vi har hatt isbading og rånetreff, og hatt arrangementer hvor folk har hatt det gøy, forteller de.

Etter VG-lista sparkes avgårde i Oslo, kommer konsertarrangementet til flere steder i Norge. I år er det en forandring, fordi VG-lista kommer til to ekstra byer, i tillegg til Bergen, Trondheim og Bodø.

Seks forskjellige steder har over ti dager konkurrert om hvem som får lista til seg. Konkurrentene var Fredrikstad, Sistranda, Sjøvegan, Dokka, Leknes og Kristiansand.

– En folkefest



Det har blitt sendt inn mange videobidrag fra byene som har konkurrert, i et forsøk på å vinne konkurransen.

Det er fremdeles uklart hvilke artister som opptrer på VG-lista.

Kommersiell direktør i VG, Christian Haneborg, sier VG-lista er et veldig populært arrangement for VG.

– Det er en folkefest, og konkurransen vil engasjere både unge mennesker, familier og lokalsamfunn over hele landet. Det er veldig gøy at Extra står bak de to ekstra konsertene, sier Haneborg.

Fra før av er det kjent at VG-lista vil ha konserter som vanlig på Rådhusplassen i Oslo samt Trondheim, Bergen og Bodø.

Extra-konsertene holdes 26. juli og 2. august.