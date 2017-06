VG-lista 2017: Sondre og Linnea har blitt samboere

Flere kjente fjes har tatt turen til Rådhusplassen for å se Norges største gratiskonsert. Sondre Lerche og Linnea Myhre avslørte på rødløperen at de har blitt samboere.

– Men vi er sjelden hjemme samtidig, fortalte Sondre Lerche til VG.

Han la til at det er deilig å være på Rådhusplassen uten å måtte prestere fra scenen.

Lørdag kveld er Rådhusplassen omgjort til konsertarena, og tusenvis av mennesker har samlet seg foran scenen. I tillegg vil konserten sendes direkte på både VGTV og NRK3.

Les også: VG-lista til Leknes og Dokka

Blant artistene som er klare er Marcus og Martinus, Nico & Vinz, Mø, Arif, Dagny, ItalioBrothers, Jowst, Freddy Kalas, Cezinando og Gabrielle.

Christine Dancke fra P3 leder nok en gang sendingen, men i år har hun byttet ut Stian «Staysman» med Julie Bergan. Bergan skal også opptre under kveldens konsert.

Les også: Julie Bergan opptrer med bestevenninnen

Før artistene entrer scenen kan du se VGTV Rampelys sin sending fra rød løper med flere artister og kjendiser fra klokken 19.10.

Politiet setter inn ekstra ressurser i kveld slik at alle vil få en hyggelig opplevelse, men understreket tidligere at de ikke frykter at noe vil skje.