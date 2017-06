Tix ville kuppe VG-lista - mislyktes

Med et budsjett på 400.000 kroner ville Andreas «TIX» Haukeland seile inn i Oslos havnebasseng og fjerne fokus fra VG-lista, men den planen stoppet politiet effektivt.

Overfor VG bekrefter TIX de ambisiøse planene.

– Planen var å spille på VG-lista, bare ikke på samme scenen som de andre artistene. Vi hadde egentlig budsjettert 400.000 kroner på et stunt, der vi hadde leid en yacht som skulle kjøre inn i havnebassenget her. Så hadde vi bestilt fullt PA-anlegg som skulle slå ut PA-anlegget til VG-lista og så dra to-tre låter midt i showet, forteller Tix til VG.

Men politiet, som i år har skjerpet beredskapen under den årlige sommerfesten som VG-lista på Rådhusplassen er, fikk nyss om stuntet.

– Vi hadde leid inn 50 vektere og hadde planene klare, men det er ganske vanskelig å få inn 50 vektere på området uten at noen legger merke til det. Så vi ble oppringt av politiet og fikk beskjed om at det kunne vi bare glemme. Da tenkte jeg at vi må finne på noe annet for å kuppe hele showet, og den beste måten å gjøre det på er på festen, sier han.

Tix medgir at noe av årsaken til det planlagte stuntet er at han selv ikke har stått på denne scenen til tross for massiv suksess på Norges offisielle hitliste, VG-lista, blant annet med et album som nå har ligget et år på VG-lista.

– Nei, jeg føler meg ikke som et offer, men jeg føler med veldig mange andre artister som kanskje fortjener å få spille på VG-lista. Jeg føler ikke at jeg har en låt som egner seg for VG-lista i år, men jeg vet at det er veldig mange fans som har lyst til å se meg her, og det er derfor jeg har stått her i to og en halv time og tatt bilder.

– Er det din fortid som kontroversiell russelåt-hitmaker som hindrer deg i å opptre her?

– Jeg har hørt hvert år at jeg er ønsket opp på scenen på VG-lista, men det er visse portvoktere i kultureliten som har bestemt seg litt på forhånd. Og det er gjerne de samme portvokterne som også styrer program som Melodi Grand Prix, VGlista, Hver gang vi møtes.