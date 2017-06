Slik blir sikkerheten rundt VG-lista på Rådhusplassen

Politiet understreker at de ikke frykter noen ting, men at de alltid tar høyde for uønskede hendelser på VG-listeshowet på Rådhusplassen i Oslo 24. juni.

«Politiet setter inn ekstra ressurser, og vil være synlig til stede for å skape trygghet. Sammen med arrangøren skal vi legge til rette for at de som skal på konserten får en fin og hyggelig kveld», heter det i en uttalelse fra Oslo politidistrikt.

De oppfordrer alle til å delta på arrangementer, og ber om at publikum sier melder fra til politiet dersom man reagerer på noe eller noen.

Kommunikasjonsansvarlig for VG-lista, Øyvind Næss i VG, sier at alt er lagt til rette for at VG-listeshowet på Rådhusplassen blir en folkefest og at alle som kommer skal få en flott opplevelse.

– Både VG og NRK, de tekniske arrangørene, politiet og Røde Kors, har mange års erfaring med dette arrangementet på Rådhusplassen, og gjør alt vi kan for at publikums sikkerhet er ivaretatt på vei til konserten, under konserten og på vei hjem igjen, sier Næss.

Kjente artister



Danske MØ, Admiral P, Arif, Cezinando, JOWST, Dagny, Freddy Kalas og Julie Bergan er bare noen av de mange artistene som skal underholde titusener av fremmøtte.

Julie Bergan skal også være programleder sammen med den noe mer erfarne VG-listehow-vertinnen Christine Dancke. Selve VG-listeturneen starter i Bergen 5. juli og går videre til Trondheim (12.juli), Bodø (19.juli), Leknes (26.juli) og avsluttes på Dokka 2.august.

Politiet opplyser til VG at de ikke frykter at noe vil skje, men at de alltid tar høyde for uønskede hendelser.

«Det er ingen konkrete trusler mot arrangementet. Men politiet vil være synlige og oppmerksomt til stede. Vi har også andre ressurser som kan omprioriteres og kalles inn dersom det skulle være behov», opplyser Oslo politidistrikt.

– Politiet gjør noen tiltak som er synlige for oss alle, som at de er bevæpnet, og andre tiltak som ikke er synlige, forteller Næss.

Dialogen med politiet er tett, sier Næss.

Lignende arrangementer har gått etter planen



«Politiet må alltid planlegge ut fra hva vi vet, eller har grunn til å anta. Dette er krevente vurderinger, og hendelser i naboland er en påminnelse om at ingen land kan garantere for sikkerheten i enhver sammenheng i et fritt og åpent samfunn», opplyser politiet

– At vi må ha større fokus på sikkerhet og beredskap, har blitt den nye normalsituasjonen for de fleste land i Europa nå. Det er noe vi alle må forholde oss til, uten at det skal påvirke vår måte å leve på, sier Øyvind Næss, og presiserer at lignende store arrangementer - som Justin Bieber på Forus, Mods på Viking Stadion og Bergenfest på Bergenhus festning - har forløpt helt etter planen den siste tiden.

Er du likevel i tvil om det er trygt, eller har spørsmål, kan du lese alt du trenger å vite på DENNE SIDEN.

Kommunikasjonsansvarlig Øyvind Næss' sitt råd er som følger;

– Ta med godt humør, pakk lett, og vær ute i rimelig god tid. VG-listashowet har utviklet seg å bli en storartet familiefest, så derfor er det hyggeligst om 11-12-åringene ikke sendes alene, men har følge med foreldre eller andre som er litt voksne.