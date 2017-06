Mystisk norsk artist topper svenske topplister

Den mystiske artisten Kamferdrops overgår Justin Bieber på den svenske Spotify-listen.

Av Rano Akbar

Den norske artisten og DJ-en Kamferdrops har laget en coverlåt av Kikki Danielsson og Ole Ivars gamle dansebandslager «Jäg trodde änglarne fanns» som ble utgitt i 1999.

Vil være anonym

Den hemmelighetsfulle artisten, som ønsker å være anonym, vekker stor nysgjerrighet blant lytterne. Hun forteller til VG at det falt veldig naturlig å være anonym.

– Jeg vil være meg selv hundre prosent uten å forholde meg til noe. Én dag kan jeg gå i grilldress, mens en annen dag kan jeg gå med parykk. På den måten kan jeg være friere til å produsere hva jeg vil, forteller artisten.

Mandag morgen klarte artisten å plassere seg på førsteplass på den svenske Spotify-listen. Låten er i skrivende stund på 40. plass på VG-lista.

Artisten lager foreløpig kun coverlåter, men utelukker ikke at det vil komme egne låter etter hvert. Ifølge artisten har tilbakemeldingene vært overveldende.

– Tilbakemeldingene har vært bedre enn forventet. Spesielt i Sverige, forteller DJ-en.

Artisten er fornøyd med at sangen er populær i nabolandet, men håper at den vil slå bedre an i hjemlandet.

– Jeg trodde først den skulle bli mest populær her. Kanskje den bare traff en nerve hos svenskene, sier hun.

Går for verdensherredømme

Aslak Klever driver plateselskapet Caroline International som har jobbet med Kamferdrops fra starten av. Han mener prosjektet har gått over alle forventninger.

– Det er ekstremt morsomt. Vi kan trygt si vi har nådd langt over målet, forteller han.

–Hva er målet videre?

– Verdensherredømme, så klart!