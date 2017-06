MØ, Arif, Kream og Admiral P til VG-lista Topp 20-showet på Rådhusplassen i Oslo

Dansk stjerne blir et av toppnavnene på Norges største popkonsert lørdag 24. juni.

Karen Marie Aagaard Ørsted (28) er bedre kjent under navnet MØ, som betyr «jomfru» på dansk.

Noen nykommer er hun imidlertid ikke, med over ti års fartstid som artist.

Hun ble MØ for alvor i 2013, og har gitt ut en rekke singler med stor suksess. Den mest populære på Spotify er VG-listeslageren «Final Song», som per nå har over 326 millioner avspillinger.

Les også: Popstjerne blir programleder på VG-lista

MØ er også en ettertraktet «featuring»-vokalist, og har bidratt på to av de siste årenes aller største hits globalt: Major Lazer-slagerne «Lean On» og «Cold Water», sistnevnte sammen med Justin Bieber.

Hun er dessuten med på norske Cashmere Cats kritikerroste debutalbum.

VG-LISTEKLARE: Eben Jr. (t.v.), Admiral P og OnklP. Foto: KNIRCKEFRITT

På VG-listekonserten, som sendes direkte på VGTV og NRK, kommer også Admiral P.

Boblings på gang



Reggaeveteranen har spredt sommerstemning fra Rådhusplassen flere ganger tidligere, og har akkurat sluppet sommerhit-søknaden «Bobler», hvor han har med seg OnklP og Eben Jr.

Sjekk anmeldelsen: Admiral Ps karibiske lykkepille

VG-LISTEKLARE: Kream. Foto: WARNER

– Det er alltid gøy å opptre på Rådhusplassen foran så mange mennesker, folk er så dedikerte der. Uansett vær så er folk der og det er alltid god stemning, sier Admiral P.

Flere artister til VG-lista her og her og her

Han beskriver «Bobler» som en uptempo dancehall-låt det er vanskelig å la være å danse til.

– Vi satser på solskinn og mye folk, da vil det passe perfekt med litt boblings, mener OnklP.

Se «Bobler»-videoen her:

(saken fortsetter under videoen)

Bergensduoen Kream er også klare for Rådhusplassen 24. juni.

VG-LISTEKLAR: Arif. Foto: FRODE HANSEN

Kream er brødrene Daniel og Markus Slettebakken. De har gjort det skarpt med hiten «Taped Up Heart», som har over 67 millioner Spotify-spillinger og nådde 21. plass på amerikanske Billboards liste for elektronisk musikk.

– Det blir sinnssykt gøy å få spille på VG-lista etter å ha sett showet så mange ganger. Vi gleder oss veldig til å få vise musikken vår til så mange her i Norge, sier duoen.

Rapperen Arif kommer også på VG-listeshowet i Oslo. Han vant P3s Urørt-konkurranse i 2013, og høstet mye ros for sitt debutalbum to år senere.

Husker du? Anmelder Arif etter pornovisning

Arifs ferske singel «Alene» er hans første låt som har gått inn på VG-lista.

Han blir også med på VG-listeturneen, og dukker opp på Leknes 26. juli og Dokka 2. august.