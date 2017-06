Marcus & Martinus tilbake til VG-lista Topp 20-konserten på Rådhusplassen i Oslo

Duoen opptrer lørdag kveld på showet hvor de fikk sitt gjennombrudd to år tilbake.

I morgen kveld, lørdag kl. 19.55, er det klart for årets største popkonsert i Norge, som sendes direkte på VGTV og NRK.

En lang rekke stjerner dukker opp i showet – og nå er det klart at to av landets aller største popidoler spiller der for tredje gang: Marcus & Martinus.

– VG-lista på Rådhusplassen er et høydepunkt for oss i sommer, vi gleder oss ekstremt mye og det er like gøy hver gang vi står på den scenen, sier Martinus.

15-åringene slipper i dag sin nye singel «First Kiss». De regner sin opptreden på Rådhusplassen i 2015 som gjennombruddet i hjemlandet.

– Det betydde så klart veldig mye for oss, og vi fikk nok en del nye fans fordi mange så oss for første gang der, sier Marcus.

Duoen gleder seg også til å se popkolleger opptre. Aller mest Nico & Vinz, forteller Marcus.

– Og det blir kult med Julie Bergan som programleder. Og Cezinando, han har veldig fine tekster.

STJERNEMATERIALE: Amanda Delara, her med hitmaskinen The Dream. Foto: RBSS

Siste artist som bekreftes til VG-listeshowet i Oslo er Amanda Delara.

Jobber med hitmaker



19-åringen har vært en bransjesnakkis det siste året, og har bikket millionen på Spotify med låtene «Paper Paper» og «Dirhamz» – samt med en coverversjon av Karpe Diems «Gunerius», som også har dukket opp i «Skam».

Delara har allerede et apparat rundt seg som lukter internasjonalt tilsnitt.

Hennes manager er tidligere Nico & Vinz-bakmann Amanuel Kidane.

Og hun har vært i studio med superprodusent The Dream, som blant annet har Beyoncés «Single Ladies», Rihannas «Umbrella» og Justin Biebers «Baby» på CVen.

Her er fullstendig artistliste for VG-lista Topp 20-konserten lørdag:

MØ

Marcus & Martinus

Nico & Vinz

ItaloBrothers

Hkeem + Temur

Maggie Lindemann

Julie Bergan

Freddy Kalas

Dagny

Gabrielle

Jowst

Sandra Lyng feat. Temur

Admiral P feat. OnklP & Eben Jr.

Morgan Sulele feat. Oral Bee

Katastrofe

Cezinando

Kream feat. Clara Mae

Arif

Mugisho

TRXD feat. Emilie Adams

Fanny Andersen

Amanda Delara