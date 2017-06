Julie Bergan får med seg bestevenninnen Fanny Andersen på VG-lista Topp 20-showet

Én gråt og én skrek av glede da det ble klart at de to skal dele scene på Rådhusplassen i Oslo lørdag 24. juni.

Førstkommende lørdag klokken 19.55 går årets VG-listekonsert av stabelen i hovedstaden, direktesendt på VGTV og NRK.

Sammen med Christine Dancke stiller Julie Bergan i år som programleder.

Bergan skal opptre som artist også – noe hun har gjort på flere VG-listekonserter tidligere.

Siden sist har imidlertid også Bergans bestevenninne Fanny Andersen seilt opp som et nytt norsk pophåp, med stor platekontrakt i kjølvannet av singelen «Kids».

Og nå er det klart at Andersen opptrer på showet lørdag kveld.

Drøm i oppfyllelse



– Da jeg fikk beskjeden begynte jeg å løpe «seiersrunder» og skrike av glede, forteller Bergan.

– Min umiddelbare reaksjon var å sitte på gulvet i to minutter og grine, ler Andersen.

– Jeg har alltid hatt en barnslig drøm om å stå på den scenen.

Hun blir også med på samtlige konserter på VG-listeturneen i sommer: Bergen 5. juli, Trondheim 12. juli, Bodø 19. juli, Leknes 26. juli og Dokka 2. august.

– Jeg tror turneen blir helt sykt morsom, og med så mange andre talentfulle artister!

Bergan blir også med til Trondheim og Leknes. Men først er det TV-sendt action fra Oslo.

– Jeg er så glad for at jeg får dele denne fantastiske kvelden med Fanny, sier Bergan.

– Og alle andre dager!

De to er godt vant til å dele kvelder og dager sammen, ofte med Bergans samboer Astrid Smeplass som siste bit av trekløveret.

– Fanny er sikkert den morsomste og mest surrete personen jeg kjenner. Alt hun får til er utrolig imponerende og fortjent, og jeg kunne ikke vært mer stolt og glad, forteller Bergan.

Dritflink



– Det beste ved Julie er så mye! Haha, umulig å bare si én ting. Hun bryr seg utrolig mye om alle rundt seg, og man føler man alltid kan snakke med henne om alt, kvitterer Andersen.

Hun har stor tro på Bergan som programleder.

– Julie er jo dritflink på scenen, men det blir gøy å se henne gjøre noe hun kanskje ikke er så vant til. Tror hun kommer til å naile det!

Andersen er også glad for å ha sin mer erfarne artistkollega i nærheten ved en så stor opptreden.

– Hun er jo en veldig stor støtte i livet mitt, og den flinkeste til å roe meg ned når det trengs.

Julie Bergan fikk en av fjorårets største sommerhits med «Arigato». Nå har hun levert en ny sommerhitsøknad, se videoen her:

Bergan forteller at det var «så fett» å spille inn videoen.

– Jeg fikk gjøre så mye gøy – råkjøre en gammel BMW, danse i flammebukser med fantastiske dansere på stranden, ha en flørt med en spanjol. I tillegg føler jeg at den bygger godt under vibben og følelsene jeg har for låten, så jeg hååååper folk synes den er fin!