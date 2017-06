Julie Bergan blir programleder og opptrer på VG-lista Topp 20-showet

En av Norges største popstjerner prøver seg i nytt territorium på Rådhusplassen i Oslo lørdag 24. juni.

Da finner årets største popkonsert i Norge sted, direktesendt på VGTV og NRK.

P3-profil Christine Dancke stiller med veldokumentert programledererfaring på festkvelden.

Som «sidekick» stiller den adskillig ferskere Julie Bergan. Hun vet mye om hits, ikke minst om både å lage og fremføre dem – men å presentere dem er upløyd mark for skiensjenta.

– Gleder meg helt enormt! Jeg elsker nye utfordringer, og har alltid hatt en programlederdrøm, forteller Bergan, som er godt fornøyd med Dancke som anker.

– Jeg kunne ikke drømt om en bedre partner.

VG-LISTEKLARE: Julie Bergan og Christine Dancke, som har med seg Vida Lill Berge og Martin Holmen som backstagereportere. Foto: NRK

Sjekk: Disse kommer også til VG-listeshowet

Bergan og VG-listeshowet er en kjærlighetshistorie med mange år på baken nå.

– Helt fra jeg var liten reiste vi alltid inn til Oslo for å starte ferien på Rådhusplassen og se showet der. Hvert eneste år drømte jeg om at jeg en dag skulle være en del av det. Og tenk at det senere gikk i oppfyllelse.

Sitt livs øyeblikk



Fjoråret ble et gjennombruddsår for Bergan, som fikk seg en diger sommerhit med «Arigato».

VG-LISTEKLAR: Morgan Sulele. Foto: ØYVIND NORDAHL NÆSS

Den hadde høyt tempo mot toppen av VG-lista da 2016-utgaven av showet fant sted på Rådhusplassen i Oslo.

En uke senere, på VG-listeshowet i Bergen, opplevde hun et av sitt livs største øyeblikk.

– Å opptre på VG-listeshowet samme dag som «Arigato» gikk til førsteplass på VG-lista var uvirkelig på mange måter. Da hadde jeg det bra da!

Bra lover Bergan at det skal bli den 24. juni også – ikke minst når programlederen selv inntar scenen som artist den kvelden.

VG-LISTEKLAR: Mugisho. Foto: WARNER

– Jeg lover høyt energinivå, men det er jo stort sett alltid med meg. Hehe! Jeg skal ta med meg en fin gjeng med dansere, og håper hele Rådhusplassen vil danse og synge med oss!

Flere nye navn



Ytterligere et knippe artister offentliggjøres med dette for VG-lista Topp 20-festene i sommer:

Morgan Sulele har en lang rekke VG-listeslagere å vise til. Den siste, «Høyt over Oslo», er gjestet av rapveteran Oral Bee, og begge karene dukker opp på Rådhusplassen i Oslo 24. juni.

VG-LISTEKLARE: TRXD. Foto: WARNER

Sulele blir også å finne på hele VG-listeturneen, som kommer til Bergen 5. juli, Trondheim 12. juli, Bodø 19. juli, Leknes 26. juli og Dokka 2. august.

Duoen TRXD består av Truls Dyrstad og David Atarodyan. De har bitt godt fra seg i både inn- og utland med «Our City» det siste halvåret. Sangen har tilbragt flere uker på VG-lista og klokket inn over 13 millioner avspillinger på Spotify.

TRXD spiller på Rådhusplassen i Oslo, og er med på VG-listeturneen i alle byer unntatt Trondheim.

Det samme gjelder hovedstadsgutten Mugisho, som har fått mye radiospilling av P3 og 2,4 millioner Spotify-spillinger av låten «Play With You».

Trøst for trønderne: Julie Bergan stiller i Trondheim 12. juli.