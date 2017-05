Julia Michaels' kjempehit handler om kjæresten: – Jeg ER veldig sjalu

Kjærestekrangel ble årets store debutsingel.

Det amerikanske låtskriveresset Julia Michaels (23) har slått gjennom med et brak med singelen «Issues».

I Norge har den ligget på VG-lista i over fire måneder, to av dem på topp fem. Sangen spilles på alt fra mP3 til P1, og har akkurat fått sin første remiks – av bergensgutten Alan Walker.

Globalt er «Issues» den mest populære låten fra en ny artist i 2017. På Spotify har den i skrivende stund over 278 millioner avspillinger.

Men hvem handler sangen om?

SYNGER FRA HJERTET: Julia Michaels fremførte hitsingelen ved Billboard Music Awards i Las Vegas sist søndag. Foto: AFP

Da VG møtte Michaels på hennes første norgesbesøk kunne hun røpe at den handler om henne selv – og kjæresten Nolan Lambroza (26).

Han er i likhet med Michaels en hitmaker, går under kunstnernavnet Sir Nolan og har laget låter for blant andre Justin Bieber, Selena Gomez og Nick Jonas.

– Elsker ham så høyt



De to har vært et par i tre år.

– Han liker låten, sier Michaels til VG.

– Men han sa til meg: «Dette er veldig fint, men kan du ikke skrive en hyggelig sang om oss?»

Michaels setter latterdøren på vidt gap.

NORGESVENN: Julia Michaels har jobbet med en rekke norske artister. Her på hotellet The Thief i Oslo. Foto: HALLGEIR VÅGENES

– Og jeg bare: «Den er det! Dette er meg som sier jeg elsker deg! Selv om vi roter fælt!» Men jeg er gal etter ham. Jeg elsker ham så høyt.

Før «Issues» hadde Michaels medvirket på åtte topp 40-hits i USA. Men akkurat denne ville hun ikke la en annen artist synge.

– Det handlet mest om at jeg ikke følte meg komfortabel med at noen andre skulle synge min livshistorie på tre minutter.

Gir av seg selv



Hun synes hun alltid dytter mye av seg selv inn i låtene hun lager.

– Men hvis jeg skriver sammen med en artist, og vedkommende gir det ut, er det den artistens sang til syvende og sist.

SPESIELL: «Issues» er så personlig for Julia Michaels at hun helst ville ha sangen selv. Foto: AP

«Issues» ble bare for personlig, forteller hun.

– Den er så spesiell for meg, jeg vil at alle skal elske den. Den handler om en krangel jeg hadde med kjæresten min. På slutten skjønte vi at det bare var latterlig, og at det store bildet handler om at vi elsker hverandre.

«I'm jealous/I'm over-zealous», heter det sangens åpningslinje, og det står Michaels helt og fullt inne for.

– Jeg er veldig sjalu, jeg er overdrevent hengiven, ler hun.

– Høydepunktene mine er veldig høye, nedturene mine tilsvarende lave. Jeg er ikke dømmende, men hvis du angriper meg slår jeg tilbake. Jeg har ikke i meg å vise storsinn i motbør.

Her feirer paret utgivelsen av Justin Biebers «Sorry», som Michaels var med på å skrive:

Og det er mer:

– Jeg er veldig passiv-aggressiv, ikke-konfronterende. Og eiesyk!

Michaels mener nå å ha funnet en fin løsning når forholdet skranter.

– Alt jeg ikke kan si til ham, kan jeg si i en sang.

Og det vil etter alt å dømme bli rikelig med Julia Michaels-sanger å finne på listene fremover.

Hun er blant annet med på Selena Gomez' nye singel, «Bad Liar».

Hun er også involvert i Astrid Smeplass ferske låt, «Party's Over».

Sist gang de to lagde en sang sammen, endte det med «Hurts So Good», som har 135 millioner avspillinger på Spotify.

Michaels' oppfølger til «Issues» skal hete «Uh Huh», og slippes i løpet av sommeren.