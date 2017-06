Jan Thomas og Rune Haraldsen kom sammen på VG-lista på Rådhusplassen

Flere kjente fjes har tatt turen til Rådhusplassen for å se Norges største gratiskonsert. Sondre Lerche og Linnea Myhre avslørte på rødløperen at de har blitt samboere.

Tidligere denne uken skrev Se og Hør at Jan Thomas hadde en ny flørt. På den røde løperen så kom han sammen med Rune Haraldsen.

– Det er offisielt at vi er her første gang sammen, sier Jan Thomas.

– Det er gøy å han han med, jeg liker å ha med meg folk jeg kjenner, legger han til.

Men vil du definere dere som kjærester?

– Ingen kommentar, smiler stylisten.

FLØRT: Rune Haraldsen og Jan Thomas vil ikke definere forholdet som noe mer enn en flørt. Foto: Helge Mikalsen , VG

Rune Haraldsen røper at de to har flørtet i mange år.

– Men det er ikke så mange som har fått med seg, sier han.

Han sier at ingen par har planer om å definere seg som noe mer i starten.

– Men om jeg skulle blitt samboer med han en gang. Vet du hva ulempen hadde vært da? Jeg hadde ikke kunnet bo med en jente lenger, men fordelen hadde vært klesskapet hans, smiler Haraldsen som har lånt skjorten av Jan Thomas for anledningen.

De to syns bare det er hyggelig å være på konserten og den røde løperen sammen.

– Vi er like PR-kåte begge to, ler Haraldsen, men understreker at alt som står i artikkelen er sant.

Sjelden hjemme samtidig

Sondre Lerche og Linnea Myhre har blitt samboere, men Lerche har vært mye på turné det siste året.

– Vi er sjelden hjemme samtidig, fortalte Sondre Lerche til VG.

Han la til at det er deilig å være på Rådhusplassen uten å måtte prestere fra scenen.

KOM SAMMEN SOM SAMBOERE: Sondre Lerche og Linnea Myhre røpet at de har flyttet sammen da VG traff dem på rødløperen før det store VG-listeshowet på Rådhusplassen i Oslo. Foto: Helge Mikalsen , VG

Lørdag kveld er Rådhusplassen omgjort til konsertarena, og tusenvis av mennesker har samlet seg foran scenen. I tillegg vil konserten sendes direkte på både VGTV og NRK3.

Blant artistene som er klare er Marcus og Martinus, Nico & Vinz, Mø, Arif, Dagny, ItalioBrothers, Jowst, Freddy Kalas, Cezinando og Gabrielle.

Før konserten startet ble de inviterte kjendisene og opptredende artistene intervjuet av pressen på rød løper. Der kunne for eksempel Nico & Vinz hylle en annen norsk duo med internasjonal suksess, Marcus & Martinus.

– Vi håper disse to overgår oss i internasjonal suksess, sa de alltid blide Nico & Vinz til like blide Marcus & Martinus.





Politiet setter inn ekstra ressurser i kveld slik at alle vil få en hyggelig opplevelse, men understreket tidligere at de ikke frykter at noe vil skje.