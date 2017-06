Gjenopplev VG-listeshowet!

Gikk du glipp av sommerens store folkefest i Oslo - VG-listeshowet på Rådhusplassen? Vi gir deg det ultimate tilbakeblikket.

Nærmere 60.000 mennesker var samlet i finværet på Råhusplassen lørdag kveld for å se pop-yndlinger som Nico & Vinz, Marcus & Martinus, Julie Bergan, Cezinando, MØ og mange flere.

Om du ikke var til stede eller fikk sett direktesendingen på VGTV eller NRK, kan du kose deg med opptrednene videre nedover i denne saken - start video-bonanza!

Hkeem + Temur: Fy faen

Admiral P feat. OnklP & Eben Jr: Bobler

Gabrielle: Vekk meg opp

Dagny: Backbeat

Dagny: Wearing Nothing

JOWST: Grab The Moment

Mugisho: Play With You

Morgan Sulele feat. Oral Bee: Høyt over Oslo

TRXD feat. Emilie Adams: Our City

Maggie Lindemann: Pretty Girl

Cezinando: Håper du har plass

Katastrofe: Om alt går til helvete

Julie Bergan: Medley (Blackout/If You Love Me/Arrigato)

ItaloBrothers: This Is Nightlife & Summer Air

Freddy Kalas: Medley (Vibber/Gjøre ingenting/Jovial/Fest hos Kalas)

Fanny Andersen: Kids

Amanda Delara: Gunerius

Paradise Hotel-Grunde blir utfordret til å synge «Starboy»

Arif: Alene

Sandra Lyng feat. Temur: Bungalow

Sandra Lyng feat. Philip: Sommerflørt

KREAM feat. Clara Mae: Taped Up Heart

Nico & Vinz: Intrigued

Nico & Vinz: Am I Wrong

Marcus & Martinus: First Kiss & Like It Like It

MØ: Nights With You

MØ: Final Song

Hele showet: