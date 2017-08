Dua Lipa til topps i Storbritannia med hjelp av norske Caroline Ailin

Bodøjenta skriver seg inn i den britiske hit-historien.

Den britiske popstjernen Dua Lipa (21) gikk i helgen helt til topps på den britiske hitlisten, med singelen «New Rules».

Det er et aldri så lite historisk sus over dette, for det er ikke daglig kost at kvinnelige soloartister topper listen.

Dua Lipa er den første som gjør det siden Adele tok førsteplassen med «Hello» i oktober 2015.

I Norge jubles det også over «New Rules»-suksessen. En av sangens tre låtskrivere er nemlig fra Bodø: Caroline Ailin Furøyen (28).

FORRIGE KVINNE PÅ TOPP: Adele. Foto: AFP

Da hun var 19 flyttet hun til Liverpool for å studere ved Paul McCartneys musikkskole, som ved et kuriøst sammentreff også heter LIPA.

Blakk inntil nylig



Furøyen er tilknyttet musikkforlaget Waterfall, og nå bosatt i London.

Der har det imidlertid ikke bare vært fryd og gammen for den nå fremadstormende hitsnekkeren.

STJERNE: Dua Lipa er spådd en stor fremtid. 29. oktober spiller hun på Rockefeller i Oslo. Foto: AFP

På Facebook jubler Furøyen over suksessen, men røper også at det ikke har vært lett å livnære seg som låtskriver.

– Bare for noen måneder siden tok jeg heltidsjobb på en restaurant fordi jeg var så blakk. Vanligvis vil ikke folk innrømme slikt, for vi vil jo alle gi inntrykk av at vi gjør det stort, skriver hun.

– Men jeg vil være ærlig om det nå, for i de stundene er det så lett å bli hard mot seg selv og miste håpet. Mitt liv er fullstendig snudd på hodet de siste tre månedene. Og jeg er bare så lykkelig og stolt nå.

FORELØPIG SISTE: Ingen kvinnelige soloartister har toppet VG-lista etter Julie Bergan. Foto: KRISTER SØRBØ

Råd til rosin



Furøyen har også en viss fartstid som artist, og ble i 2011 genierklært av Avisa Nordland etter en opptreden på Parkenfestivalen.

Til samme avis fortalte hun i desember 2016 at hun hadde hatt Astrid Smeplass på besøk, og at hun på den tiden hadde «råd til en rosinbolle».

Det er forøvrig ikke bare i Storbritannia det er langt mellom kvinnelige soloartister på toppen av den offisielle hitlisten.

I Norge har ingen – verken norske eller internasjonale – klart det siden Julie Bergan toppet VG-lista med «Arigato» sommeren 2016.

Hun var den første norske som klarte det siden Adelén toppet med «Bombo» vinteren 2013.