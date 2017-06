Disse artistene kommer på VG-lista Topp 20-turneen

Se hvem som kommer dit du skal være!

Sist lørdag samlet titusener seg i glitrende sommersol for å se Norges største popshow på Rådhusplassen i Oslo – du kan se hele showet på ny i toppen av saken.

Og festen er ikke over.

Nå kommer VG-listeshowet rundt om i landet, til Bergen 5. juli, Trondheim 12. juli, Bodø 19. juli, Leknes 26. juli og Dokka 2. august.

Her er oversikt over artistene, med smakebiter av hva de har å by på.

Til alle byer: Hkeem + Temur, Fanny Andersen





Bergen, Bodø, Leknes, Dokka: Cezinando, TRXD feat. Emilie Adams, Mugisho





Trondheim, Bodø, Leknes, Dokka: Sandra Lyng

Bergen, Trondheim, Leknes: Julie Bergan

Trondheim, Bodø, Dokka: Amanda Delara





Bergen, Bodø: Admiral P feat. OnklP & Eben Jr.





Trondheim, Bodø: Jowst





Leknes, Dokka: Arif





Bergen: Freddy Kalas

Bergen, Trondheim, Bodø, Leknes: The Main Level

BESØKER FIRE BYER: The Main Level. Foto: ARTISTPARTNER

Bergen, Trondheim, Bodø, Dokka: Madden feat. Chris Holsten

Bergen, Trondheim: Skei & PT feat. Serlina

Trondheim, Dokka: Kjartan Lauritzen

Bergen: Dårlig Vane, DJ Kamferdrops

Bodø: Kajander

Leknes: Clairmont