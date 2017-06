Dagny og ItaloBrothers til VG-lista Topp 20-showet på Rådhusplassen i Oslo

Tromsøjenta ser frem til sin største opptreden så langt i karrieren.

Dagny Norvoll Sandvik (26) har fått mye nasjonal og internasjonal blest de siste to årene. De siste ukene har oppstusset fått ny luft under vingene.

Årsaken er «Wearing Nothing», Dagnys nye singel, som på to og en halv uke har klokket inn tre millioner Spotify-spillinger og ser ut til å bli hennes største hit siden gjennombruddet «Backbeat».

Artisten sier rett ut at teksten spiller på ønsket om å være naken med noen.

WEARING SOMETHING: Dagny på fest arrangert av hennes amerikanske plateselskap Republic, på Coachella-festivalen i California i april. Foto: AFP

– Den handler om at du møter en person som du virkelig har lyst til å vise alt til og være så nær som overhodet mulig. Så nær at til og med et tynt lag med klær blir i veien. Du vil at den andre skal få se alt, både fysisk og mentalt.

Lørdag 24. juni skal Dagny vise hva hun er god for på Norges største popkonsert, direktesendt på VGTV og NRK.

Med titusener av tilskuere på Rådhusplassen i hovedstaden og hundretusener av TV-seere blir det Dagnys største opptreden til nå.

– Vi gleder oss, lover hun.

VG-LISTEKLARE: ItaloBrothers, her ved vokalist Matthias Metten. Foto: ZOOLAND

«Årets ansikt 2007» er imidlertid ingen novise hva store show angår, etter omfattende turnévirksomhet de siste årene.

På slott med Elton



Den største oppgaven var som oppvarmingsartist for Elton John i Østerrike.

– Det var helt fantastisk, utsikten vår bestod av et slott på en liten bakketopp og et folkehav av 12.000 mennesker. Vi hadde nettopp mistet all bagasjen vår, den ble liggende igjen i Amsterdam, så vi måtte improvisere litt. Jeg sang hele konserten barbeint og spilte kazoo solo. Tider!

ItaloBrothers er også klare for VG-listeshowet i Oslo. Trioen, som selvsagt kommer fra ... Tyskland, ligger i skrivende stund på fjerdeplass på VG-lista, hvor den luftige sommerlåten «Summer Air» har skutt fart de siste ukene.

Det er ikke første gang ItaloBrothers herjer Norges offisielle hitliste: I 2010 gjorde de det skarpt med «Stamp On The Ground», en stor russehit den våren.