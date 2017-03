Slik kan din by vinne VG-lista-konkurransen «To byer Extra»

Vegard Harm (20) er blant jurymedlemmene som skal bestemme hvilke to byer som får VG-lista-konsert denne sommeren.

I år blir det nemlig ikke bare én by som får en VG-lista-konsert, men to. Og konkurransen er allerede i gang.

Harm er klar for et vell av kreative stunts fra folk landet rundt for å lokke VG-lista til sin by.

– Først og fremst gleder jeg meg meget hardt til å se alle bidrag som kommer inn! Det var så mye bra i fjor og jeg er sikker på at det toppes i år. Jeg forventer amazing kreativitet og mange happy faces! #gocrazynorway, sier Harm.

Alt du trenger å vite: Slik går du fram for å få VG-lista til din by

Øyvind Solstad er ansvarlig for sosiale medier i VG, og står bak konkurransen som VG kjører i samarbeid med Extra.

MED I JURYEN: Vegard Harm, her på rød løper under Spellemannprisen 2016. Foto: Krister Sørbø , VG

– Det er tredje gangen VG kjører denne type konkurranse. I 2014 imponerte Sortland stort, og i 2016 var det Førde som fant på de galeste påfunnene. Vi regner med det blir masse sprø påfunn i år også, når det er dobbelt så stor sjanse for å vinne fordi det er «To byer Extra».

Han forteller at reglene er som før:

– Vi ser etter engasjement og kreativitet. Vis mest mulig engasjement i sosiale medier, og finn på ting som de andre byene ikke har tenkt på. Første runde av konkurransen går fram til 9. april, og det er hele 152 byer med. Etter påske annonserer vi direkte på VGTV - med Morten Hegseth og Vegard Harm - hvilke seks byer som blir med videre til andre runde. Så kårer vi to vinnere i begynnelsen av mai.

– Vi legger også ut temaer underveis, så følg VG-lista på Facebook, Instagram og Snapchat! Jo bedre byene løser temaene, jo større sjanse for å få hagen full av artister i sommer, sier Solstad.

Kommersiell direktør i VG, Christian Haneborg, sier VG-lista er et veldig populært arrangement for VG.

– Det er en folkefest, og konkurransen vil engasjere både unge mennesker, familier og lokalsamfunn over hele landet. Det er veldig gøy at Extra står bak de to ekstra konsertene, sier Haneborg.

Fra før av er det kjent at VG-lista vil ha konserter som vanlig på Rådhusplassen i Oslo samt Trondheim, Bergen og Bodø.

Extra-konsertene holdes 26. juli og 2. august.

Sjekk hva Førde vant i fjor - her er Julie Bergan på scenen med sin store hit «Arigato»: