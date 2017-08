Mugisho flyktet til Norge – ble signert som artist på 20 minutter

DOKKA (VG) Mugisho David Nhonzi (24) flyktet til Norge i en alder av fire år. Nå spiller han på VG-lista for femte gang.

Mugisho David Nhonzi (24) er kjent under artistnavnet Mugisho og er en norsk artist, låtskriver og produsent. Han er kjent for låtene «Milano» og «Play With You».

Mugisho var bare to år gammel da han og hans syv søsken måtte flykte fra krigen i Kongo. Foreldrene var allerede i Norge, uvisst om barna var i live. Da Mugisho og hans søsken ankom Tanzania, fikk de et spesielt brev fra foreldrene som håpet på at resten av familien var i live.

Møtet med foreldrene ble derfor veldig sterkt da de ankom Norge for første gang i 1998.

– Jeg gikk ut av flyet først og husker det var veldig kaldt og en merkelig følelse. Det var så mye følelser den dagen og jeg forsto ikke helt hva som skjedde, forteller Mugisho til VG.

Mugisho og resten av hans søsken ankom Sandnessjøen, men Oslo ble familiens nye hjem. I kveld opptrer han i Dokka for første gang og VG-lista for femte gang.

Ville satse på fotball

Til VG forteller Mugisho at han gleder seg til å spille for kveldens publikum.

– Det er veldig gøy. Jeg kjenner jeg kan trives med turnélivet og spille for et så stort publikum, sier Mugisho.

Turnélivet har ikke alltid vært en realitet for artisten. Mugisho blir likevel ikke nervøs av tanken på å spille for et stort publikum.

– Det er veldig lærerikt, forteller artisten.

Se Mugishos opptreden fra VG-lista på Rådhusplassen under

For Mugisho var ikke planen å satse på musikk, men heller fotball eller økonomi. Det var ikke før han søkte seg inn på musikklinjen at det andre ble valgt vekk.

– Det skjedde litt av seg selv. Det ble bare mer og mer musikk – sakte, men sikkert, sier han.

Det var først på ungdomsskolen at Mugisho startet med å produsere låter. Nå er musikken blitt en del av livet, og han har ikke tid til stort annet.

– Nå er det full fokus på musikken. Jeg jobber med musikk hele tiden og leter etter en ny singel nå. Det blir mye tid i studio med andre eller så jobber jeg alene, sier han.

Ble signert på få minutter

Mugisho har drømt om å bli signert nesten hele livet, men trodde aldri det ville skje. I fjor sendte han inn eksamensoppgaven sin til Warner Music Group og fikk svar bare få minutter senere. De ønsket å signere han.

– Det var helt fantastisk! Men den låten som ble sendt inn kommer nok ingen andre til å få høre, sier han.

Artisten var en av de få heldige som fikk være med på kurs sammen med produsentene i Stargate. Den norske produsentduoen har samarbeidet med artister som Beyoncé og Rihanna.

– Det synes jeg var veldig stort. Jeg er veldig stolt over meg selv og fikk lære mye om bransjen, sier han.

Se Mugisho fremføre sangen «Milano» fra Leknes her

Til tross for at Mugisho er fersk i musikkbransjen, opplever han hysteriske fans når han er på turné.

– Engang skulle vi ut å hilse på fansen etter en konsert. Da var det et par fans som nesten tok kvelertak og ville ikke slippe. Da måtte vaktene gripe inn. Det var en veldig syk men rar følelse, sier han og ler.

Ved siden av livet i musikkbransjen, lever artisten et rimelig normalt liv. Mugisho drømmer likevel om å samarbeide med John Bellion, som også er artist, låtskriver og produsent.

– Av norske artister vil jeg samarbeide med Astrid Smeplass, sier han.

Plateselskapet har inspirert artisten til å ville jobbe mer i musikkbransjen.

– Hvis jeg ikke hadde vært artist, ville jeg jobbet i et plateselskap. Etter å ha sett hvordan ansatte i Warner Music jobber, så ville jeg jobbet med noe innen der, sier han.