Hkeem og Temur brukte første lønning på regninger

BODØ (VG) Guttene bak «Fy Faen»-hiten «kan kjøpe ting nå» etter en vår med 23 millioner spotify-strømminger, men de ser likevel ikke noen grunn til å flytte hjemmefra ennå.

Hkeem, eller Abdullhakim Hassane, har sammen med kompisen Temur Baig lagd hiten «Fy faen». I skrivende stund har den over 23 millioner strømminger på Spotify, og de to har allerede kommet i gang med ivrig turnévirksomhet.

– Det har vært helt nytt, masse shows, mange nye byer, mye fly og turbulens, men det har vært veldig, veldig fint, sier Temur.

VGs anmelder trillet terningen til en femmer for showet deres på Stavernfestivalen, og nettopp den konserten står som et høydepunkt for de to.

– Vi var veldig overrasket over at så mange kom, forteller de.

Hkeem har kun «Fy Faen» på Spotify, men legger til at noen sanger han har laget tidligere ligger på YouTube. Derfor har både han og Temur en klar plan for hvordan de skal fange publikum på konserter.

– Vi tvinger folk til å være med fra starten, også teaser vi «Fy faen» flere ganger i showet, forklarer Temur.

– Vi har faktisk aldri øvd på et show, sånn fra A til Å, men det ser ut til å funke likevel, legger Hkeem til.

Onsdag kveld sto de på scenen foran tusenvis Bodøværinger da VG-lista turneen tok gjestet Nordlands-byen. Til tross for både grått vær og sur vind hadde omtrent 8000-9000 mennesker tatt turen til Solparken.

Hkeem og Temur avsluttet det hele, med alle artistene fra showet i ryggen, og det var allsang fra første strofe da de dro i gang hiten «Fy faen».

– Vi kan kjøpe ting nå

Hkeem og Temur anslår at de vil bikke 30 konserter før de starter på høst-turneen sin. Antall strømminger og konserter har de to også merket på økonomien.

– Vi kan kjøpe ting nå, ler Hkeem.

Den første lønningen de fikk brukte begge to på regninger.

– Jeg hadde en del som lå liggende så det var deilig å få betalt dem, forteller Hkeem.

– Jeg hadde inkassovarsel, forteller Temur.

Han sluttet i jobben sin for kort tid siden, og nå er de begge klare for å satse fullt på musikken.

– Jeg har ingen plan B, plan A er bra nok, slår Temur fast.

De to guttene fra Oslo har ingen annen jobb enn musikken i dag.

– Men vi bor hjemme da, og jeg ser ingen grunn til å flytte ut med det første. Vi er sjelden hjemme, og mutter’n har ikke begynt å hinte om at jeg bør flytte ut ennå, skyter Hkeem inn.

Kjenner seg igjen i kjærestepresset fra «Skam»

20-åringene forteller at de begge har drevet med musikk en stund, men først etter at «Fy faen» var med i en episode av «Skam» ble låten virkelig kjent. De to forklarer at sangen deres allerede var ganske kjent i Norge før den var med i serien.

– «Skam» tok «Fy faen» fra en hit til en megahit, mener Hkeem.

De to syns det er gøy å kunne bidra med noe i serien, fordi de syns den har et bra budskap. De har bekjente blant skuespillerne i serien, og avslører at det er Sana som de identifiserer seg mest med.

– Jeg kjenner meg veldig igjen i den kjærestegreia, og presset på å gifte seg med en muslim, sier Hkeem.

– Det er noe med hele atmosfæren i den sesongen. Hun ber flere ganger om dagen, tonen hun har med moren sin og generelt kulturen kjenner vi oss igjen i, legger Temur til.

Guttene hyller hvordan «Skam» har gitt folk innblikk i forskjellige verdener.

– Det er mange av de tidligere sesongene vi har lært mye av fordi vi ikke er en del av den verdenen. Serien tar opp mange viktige temaer, sier Temur.

Endelig får barna lov til å banne



«Fy faen» har likevel slått an blant flere enn bare de som ser «Skam». Det er både eldre og mye yngre lyttere til låta.

– Det digger vi, slår Temur fast.

– Og barna får jo endelig lov til å banne, det syns de er kjempegøy, skyter Hkeem inn.

De to ser ikke på «faen» som et banneord, og er overbeviste om at de ikke lærer barn å banne.

– De har sikkert sagt det lenge før vi kom med denne låta, slår Hkeem fast.

Men selv om de mener at ordet er en stor del av dagligtalen, og ikke et veldig stygt banneord, så har deres forhold til uttrykket endret seg de siste månedene. De legger ikke skjul på at det har blitt en del både spøker og fokus på det siden singelen kom.

– Vi må egentlig slutte å si fy faen, ler Hkeem.