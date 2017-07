BODØ (VG) Artisten legger ikke skjul på at tekstene tidvis er personlige, men samtidig vil han ikke at folk skal vite alt om han.

Kristoffer Cezinando Karlsen, eller bedre kjent som kun Cezinando, har det siste året vunnet både Urørt og fått Spellemannprisen for Årets tekstforfatter.

Cezinando beskriver tekstene sine som tidvis personlige, og legger ikke skjul på at han blir inspirert av både følelser og hendelser i livet. Likevel snakker han sjelden om betydningen av tekstene han skriver.

– Det handler om at jeg ikke vil være en helt åpen bok. Jeg vil ha noe som er privat og jeg vil at det skal være noe folk ikke vet om meg, forklarer han.

For omtrent to uker siden fikk han tilsendt et brev fra en 12-åring med nettopp hennes tolkning av singelen hans «Håper du har plass». Cezinando tror ikke han hadde fått det brevet om han hadde fortalt hva sangen handlet om, for ham.

– Jeg føler det er mye mer givende for meg og lytterne at de kan knytte sangene til egne opplevelser. Det er en del av kunsten å kunne skrive noe personlig og ekte, men klare å skyggelegge det så mye at du ikke røper alt. På den måten er det rom til å relatere seg til det selvom man har opplevd noe helt annet, mener han.

– Stolt av meg selv



21-åringen fra Oslo har denne våren sluppet singlene «Håper du har plass» og «Vi er perfekt men verden er ikke det». Førstnevnte er streamet over ni millioner ganger på Spotify. Nå er han i prosessen med å lage nytt album, men hvor i prosessen han er, avslører han ikke før det er ferdig.

– Jeg er perfeksjonist, men det tror jeg alle musikere er fordi det må jo bli perfekt, mener han.

Omtrent all tiden han ikke er på reise, ønsker han å bruke i studio. Han forteller at han blir inspirert av å være konsentrert om musikken. Derfor har han flydd produsenten Ole Torjus til Bodø slik at de to kan bruke noen ekstra dager i studio der, når turnéruten holder seg i Nord-Norge etter VG-lista konserten i Bodø onsdag kveld.

– Da får man ikke like mye tid sammen med familie og venner, men folk rundt meg er veldig forståelsesfulle for at jeg isolerer meg i denne prosessen, sier Cezinando.

Det siste halvannet året har han levd kun av musikken.

– Det er drømmen. Jeg tenker hver dag på at det er helt sinnsykt rått å stå opp og få drive med det jeg driver med, forteller han.

– Jeg er glad, takknemlig og stolt over meg selv som har fått til dette, legger han til.

Etter at han vant Urørt i fjor fikk han flere turnéjobber, og da innså han at han ikke trengte noen annen jobb ved siden av musikken.

– Det er jo turne man tjener penger på sånn på månedlig basis, forklarer han.

Lurte på hvordan han skulle få råd til husleie

For fem-seks år siden begynte Cezinando med musikk, allerede da var han ambisiøs og drømte om å bli artist, forteller han.

– Jeg hadde troen på meg selv, men alt har skjedd så fort. Jeg hadde ikke sett for meg at jeg skulle være i den posisjonen jeg er etter så kort tid, sier han.

Da han var ferdig på videregående hadde han bestemt seg for at det var artist han ville bli, men systemet rundt ham var annerledes.

– Jeg tjente ikke så mye penger da, så jeg husker jeg lurte på hvordan jeg skulle ha råd til husleie hver måned, forteller Cezinando.

Nå kan artisten vise til flere millioner strømminger på Spotify, og i sesong fire av «Skam» fikk singelen «Håper du har plass» mye tid.

– Det er rørende at noen ser deg og det du prøver å formidle også bruker det i sin kunstform og i en helt annen setting, sier rapperen.

– Det er på en måte det samme, men samtidig en helt annen historie, legger han til.