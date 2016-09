Black metal-artisten Gylve Fenris Nagells politikerkarriere vekker internasjonal oppsikt

Darkthrone-legenden sitter som varamedlem for Venstre i Oppegård kommunestyre. Det går ikke upåaktet hen.

Metalduoen Darkthrone debuterte tidlig på nittitallet, en tid hvor det ble mye internasjonal oppmerksomhet rundt norsk black metal.

Den gang var det mord og kirkebranner som skapte oppstandelse.

Nå er det noe som startet med en 11. plass på Oppegård Venstres kandidatliste ved fjorårets kommunevalg.

Gylve Fenris Nagell (44) fra Darkthrone takket ja til å stå på listen, og regnet ikke med at det ville volde ham nevneverdig bry i praksis.

FOLKEVALGT: Gylve Fenris Nagell i sitt unaturlige habitat: Oppegård rådhus. Foto: AFTENPOSTEN

Men da stemmene var talt opp, kom han på fjerdeplass.

Ergo ble han det nest mest populære av Oppegård Venstres fem varamedlemmer. De har to plasser i kommunestyret.

Nagell må derfor stille når han blir innkalt til møter, frem til høsten 2019.

– Kjedelig



Saken vakte først ikke stor oppmerksomhet, verken i inn- eller utland.

Men nå er Darkthrone i gang med promotering av et nytt album de slipper i oktober, hvilket medfører interesse fra musikkpresse.

I et intervju med nettstedet Clrvynt forrige uke gjorde Nagell det klart at han er politiker mot sin vilje.

– Det er kjedelig. Ikke er det mye penger i det heller, det skal jeg love deg, sier han til Clrvynt.

Nå har medier verden over kastet seg over historien: Musikksider som Pitchfork og NME, spesialiserte metalnettsteder som MetalSucks, nyhetsbyråer som RT, magasiner som Time Magazine og store aviser som New York Daily News.

«Ingenting er mer metal enn å fullføre ens kommunale plikter», konstaterer sistnevnte.

Kjempet imot med katten



De fleste trekker frem at den motvillige politikerens valgkampanje bestod av en bønn om ikke å bli stemt på og et bilde av Nagell sammen med katten sin, Tom Kalender.

(skjermdump fra Facebook)

VG har vært i kontakt med artisten; han ønsker ikke å kommentere den nye oppmerksomheten.

– Jeg har ikke tid eller lyst til å gå på møter. Jeg er ukomfortabel med det, sa Nagell til Aftenposten rundt valget i 2015.

At jobben som varamedlem skulle være skadelig for metal-imaget ville han ikke gå med på da.

– Nei, hvorfor det? Det kan vel tenkes at også tannleger, advokater, fallskjermhoppere og andre grupper er underrepresentert på listene, og Venstre har jeg aldri hatt noen direkte problemer med, fortalte Nagell, som forøvrig er en ivrig markaverner.