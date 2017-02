Dame Vera Lynn blir 100 år – gir ut plate

Det er aldri for sent å gjøre comeback; legendariske Dame Vera Lynn (99) planlegger å feire 100-årsdagen i mars med fersk plateutgivelse.

Det er Billboard som melder dette.

Riktignok har hun ikke sunget inn sine gamle slagere på nytt, men flere av arrangementene skal være nye. Ifølge Billboard skal Lynn ha uttalt at hun blir «virkelig ydmyk over at så mange fremdeles kan like disse sangene fra så mange år tilbake».

Dame Vera Lynn er så mye mer enn bare tittelen på en låt fra Pink Floyds klassiske «The Wall»-album. Lynn er mest kjent for sin innsats under den 2.verdenskrig da hun reiste verden rundt for å oppmuntre de allierte troppene med sin sang.

Hennes mest berømte sang er utvilsomt «We'll Meet Again», men hun fikk også kjente og kjære hits med blant andre «The White Cliffs Of Dover» og «There'll Always Be An England».

Etter tyskernes krigstap i 1945 forble Vera Lynn en svært populær artist, ikke bare i England, men over hele verden. I hjemlandet England fortsatte hun sitt veldedige arbeid for britiske krigsveteraner helt frem til i dag ved siden av sin egen karriere, og har alltid vært nært knyttet til den britiske nasjonalfølelsen.

I 1982 ga Dame Vera Lynn ut singlen «I Love This Land» for å markere slutten på Falklandskrigen mellom England og Argentina, og ti år senere - i 1992 - ble hun den eldste artisten i live til å toppe den offisielle britiske hitlisten.

Det er ventet at dronning Elisabeth (90) vil hedre Dame Vera Lynn på sistnevntes 100-årsdag.