Usikkert hva George Michael døde av

Den foreløpige obduksjonsrapporten gir ingen klare svar på hva superstjernen døde av.

Snart en uke er gått siden 80-tallshelten George Michael døde. Nå er den

foreløpige obduksjonsrapporten klar.



Ifølge BBC mener politiet og rettsmedisinere at rapporten er ufullstendig og at det derfor kreves videre undersøkelser for å avgjøre dødsårsaken for popikonet. Dødsfallet behandles ikke som mistenkelig.

Hans manager Michael Lippman uttalte tidligere i uken at George Michael døde av en hjertefeil.

KJÆRLIGHET: Mange fans har lagt ned blomster og minner foran George Michaels hus i Goring i Oxfordshire. Foto: Daniel Leal-olivas , AFP

Svarene på videre prøver er ikke ventet før om flere uker.

George Michael døde i sitt eget hjem 1. juledag, kun 53 år gammel. Det var hans kjæreste Fadi Fawaz som fant Michael død i hjemmet.



Ambulansen ble ringt til klokken 13.42 1. juledag, og artisten ble erklært død på stedet.

Nyheten ble tatt i mot med sjokk og sorg både blant kjendiser og fans. Etter hans død har det også kommet frem at George Michael ga mye til veldedighet, ofte hemmelig.

Les også: Disse kjendisene tok vi farvel med i 2016