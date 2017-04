USA-trøbbel for Sondre Lerche

Halve bandet måtte bli igjen i Norge.

Natt til skjærtorsdag gyver Sondre Lerche løs på den første av 22 USA/Canada-konserter – sterkt amputert i besetningen.

I helgen fikk han nemlig beskjed om at hans to norske bandmedlemmer, keyboardist Alexander Von Mehren og bassist Chris Holm, ikke får innreisetillatelse til USA.

Les også: Dommer stopper Trumps nye innreiseforbud

Lerche, som har turnert flittig i USA siden årtusenskiftet, forteller at søknad ble levert via hans amerikanske advokat i november.

I mars hadde de fortsatt ikke fått noe svar, og valgte derfor å bruke penger på «premium processing» for fortgang.

Til ingen nytte.

SKILLES MOTVILLIG: Alexander Von Mehren (t.v.) og Chris Holm (t.h.) fikk ikke være med Sondre Lerche og David Heilman på USA-turné. Foto: FUCHSIA BLIX

– Dette er trist for oss. Alexander og Chris er helt unike og uerstattelige, både som musikere og personer, sier Lerche.

Husker du? Sondre: – Rart å være «kjendispar» med Linnéa

Topptrent



Etter 45 norske «Pleasure»-konserter så langt i år, er artisten ikke i tvil om at de nå strandede musikerne er de beste til å løfte musikken hans maksimalt.

Lerche understreker at han har fått ordnet gode erstattere på den andre siden av dammen.

DREVEN OVER DAMMEN: Sondre Lerche har turnert USA grundig siden tidlig i karrieren. Her i Austin, Texas 2003. Foto: PÅL ANDREASSEN

Men det er ikke bare-bare å bytte ut to musikere han har spilt med de siste seks årene

– Vi er jo topptrent, så det er kjipt at vi ikke får delt det med mine amerikanske fans.

Sjekk: Slaktes for Hitler-uttalelse

Lerche forteller at bandkompisene ikke har fått noen forklaring på avslaget, og understreker at de ikke har noen historikk som skulle tilsi at de er uønsket i USA.

– Men ettersom jeg har green card kan det tenkes at USA foretrekker at jeg bruker amerikanske musikere, sier Lerche.

Vrient system



Han har brukt de siste dagene på å berge turneen sammen med sin amerikanske trommeslager David Heilman.

Bergensartisten er frustrert over tid og penger brukt på søkeprosessen som endte i dass.

Føler han at han nå er rammet av Trump-regimet?

– Jeg tror nok ikke det har så mye med Trump å gjøre, men et vrient og overbelastet system, som så klart kan hevdes å være inne i en vrang proteksjonistisk fase.

På Twitter er det flere som ser politikk i saken.

På Instagram har Lerche postet en video med beskjed om at «the PLEASURE tour will not be fucked with».

(saken fortsetter under videoen)

34-åringen sier han har vært gjennom lange, kostbare og frustrerende visum- og green card-prosesser tidligere.

– Men da med en lykkelig slutt.