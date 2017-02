Nickelback-forbud i militæret

På sosiale medier sirkulerer nå en liste over rockeband som er forbudt å spille i en amerikansk militærleir. Nickelback, Slipnot og Korn er på listen over «fryktelige rockegrupper».

Det er på en humorside på Facebook for det amerikanske militæret at det sterkt sladdede dokumentet nylig dukket opp. Siden har både Huffington Post og musikknettsteder som NME og Metal Injection omtalt saken.

«Det virker som i hvert fall én militærleir går i krigen, men mot Nickelback, ikke Iran eller Russland», skriver Huffington Post.

Også journalisten og den tidligere marinesoldaten Geoffrey Ingersoll har delt memorandumet på Twitter.

I temafeltet på det tilsynelatende offisielle notatet, står det «Forbud mot spilling av grusomme «rockegrupper»».

Videre lyder det at fra og med 14. februar 2017, vil det ikke lenger være tillatt å spille de følgende bandene i leiren. Det gjelder også utenfor arbeidstiden.

De forbudte bandene er: Korn, Nickelback, Slipknot, Smash Mouth og Creed.

Memorandumet med stempel fra forsvarsdepartementet er underskrevet av en befalshavende.

En talsperson for U.S Army W.T.F! Moments, Mike Trysom, som var blant de første til å dele dokumentet, sier til Huffington at memoet er ekte, men at det nok kan være spøkefullt ment.

EKTEPAR: Chad Kroeger og Avril Lavigne på Billboard Music Awards i Las Vegas 2013. Foto: Jason Merritt , AFP

– Hva du legger i ekte kommer an på hvordan du ser på saken. Vi tror ikke kommanderende offiser i fullt alvor har signert det memorandumet som et juridisk bindende dokument. Det er mest sannsynlig en spøk myntet på en av troppene. Men memoet er gyldig og ført i riktig format, sier han.

Flere har i kommentarfeltet angivelig reagert sterkt på at Nickelback settes i samme kategori som Slipknot, og kalt det blasfemi.

Dette er ikke første gang det kanadiske bandet er ute i hardt vær. I november ble det kjent at en kanadisk politistasjon på Prince Edward Island prøvde å skremme folk fra fyllekjøring ved å true med å spille Nickelback for dem som ble tatt.

Etter at en talsperson for bandet protesterte, måtte politiet beklage prosedyren, ifølge Huffington.

I desember ble de spøkt med ytterligere, da Mark Zuckerberg demonstrerte den nye AI-assistenttjenesten Jarvis. Han gjorde det blant annet ved å be Jarvis spille «noen gode Nickelback-låter», hvorpå Jarvis svarte «Det kan jeg beklageligvis ikke gjøre. Det finnes ingen gode Nickelback-låter».

Ifølge NME reagerte Avril Lavigne, som er gift med Nickelbak-vokalist Chad Kroeger, på spøken og anklaget Facebook-gründeren for å mobbe Nickelback.

Nickelback har hatt to låter og fem album inne på VG-lista. Høyest opp kom låta «How You Remind Me» i 2002, med en fjerdeplass.