Jackie (16) åpner opp om netthatet

16-åringen sier at familien er et mål for netthat fordi hennes søster er åpen om at hun er transkjønnet.

I går ble det klart at Jackie Evancho skal synge nasjonalsangen når Trump skal innsettes som president i januar. Ifølge People ble dermed 16-åringen raskt offer for netthat fra Trump-motstandere.

– Familien min er et stort mål for hatere. Jeg har en transkjønnet søster, så vi får mye hat, forteller hun til magasinet.

Juliet sto frem under Global Lyme Alliances innvielses galla i fjor, og i dag kom Teen Vogue med historien om hvordan hun fortalte familien at hun var transkjønnet. Jackie legger ikke skjul på at familien til tider blir frustrerte over de stygge kommentarene, men prøver å ignorere det.

– Jeg får mye kjærlighet også. Vi prøver å fokusere på det, sier hun til People.

Refinery 29 har funnet en rekke tweets som kritiserer Jackie for å synge for en president som kan ha mennesker i sin administrasjon som er motstandere av homofile, lesbiske og transkjønnede.

«Skuffet over at Jackie Evancho skal opptre på Trumps insettelse, spesielt siden søsteren hennes er transkjønnet», skriver én.

Tenk på familien din først, påpeker en annen som også lurer på hva 16-åringen tenker når hun velger å synge for Trump.

Ifølge nettavisen Huffington Post er Juliet en av tre transkjønnede elever som saksøker Pennsylvania skoledistrikt for at elever må gå på toalettene som samsvarer med sitt biologiske kjønn, og ikke den kjønnet de identifiserer seg med.