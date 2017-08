Bruno Mars gir bort åtte millioner kroner

Under en konsert i Detroit i helgen fortalte Bruno Mars publikum at han donerer åtte millioner kroner av inntektene til ofrene for vannkrisen i Flint i samme stat.

Mars holdt en utsolgt konsert i Detroit lørdag kveld, og det var etter at Mars hadde avsluttet hoveddelen med «Just the Way You Are» at artisten fortalte fansen i salen at én million dollar av billettinntektene skulle gå til Community Foundation of Greater Flint, melder Billboard.

Stiftelsen hjelper både dem som trenger akutt hjelp, og dem som vil trenge hjelp i fremtiden etter at de ble utsatt for bly i drikkevannet i Flint.

«Jeg er veldig takknemlig overfor publikummet i Michigan som står sammen med meg i støtten til denne saken. Innbyggerne i Flint vil ha pågående utfordringer i årevis, og det er viktig at vi ikke glemmer våre brødre og søstre som er påvirket av denne katastrofen. Som mennesker, og spesielt som amerikanere, må vi stå samlet for å forsikre oss om at ingenting som dette gjentar seg noe sted noen gang» sa artisten i en uttalelse.

ARTIST: Bruno Mars fremfører «Perm» under BET-prisutdelingen i Los Angeles 25. juni. Foto: Matt Sayles , AP

Konserten i Detroit er en del av Mars’ «24K Magic World Tour», som han kjører i Nord-Amerika i november, og deretter videre til Sør-Amerika, Oseania, Asia og Mexico fram til juni 2018.

Ifølge Billboard har også artister som Eminem og Cher donert penger og støttet Flint etter vannkrisen.

I januar 2016 erklærte daværende president Barack Obama unntakstilstand i byen med 100 000 innbyggere, som følge av farlig høyt nivå av bly i drikkevannet.

Det hele startet i april 2014 da myndighetene i byen sluttet å kjøpe vann fra nabobyen Detroit for å spare penger. I stedet begynte de å hente drikkevann fra en lokal elv der vannet var så forurenset at det etset seg inn i vannrørene av bly.

Myndighetene har anslått at mellom 6000 til 12.000 barn er blitt blyforgiftet.

