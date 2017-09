U2 avlyser konsert i St. Louis

Uroen i den amerikanske byen St. Louis har ført til at U2 avlyser helgens konsert der.

Den direkte årsaken er at arrangørene frykter at de ikke får tilgang til nok sikkerhetsfolk under konserten når store deler av St. Louis' politikorps er opptatte med den pågående uroen.

Det melder Rolling Stone.

Les også: U2-konsert i Sverige avlyst etter observasjon av mann med pistol

– Vi kan ikke med god samvittighet risikere våre fans' sikkerhet ved å gjennomføre kveldens konsert. Vi beklager det sterkt at vi må avlyse, men føler at dette er den eneste akseptable avgjørelsen slik situasjonen er akkurat nå, heter det i en pressemelding fra bandet og arrangørene Live Nation.

Det brøt ut tumulter og opptøyer i St. Louis fredag etter at den hvite eks-politimannen Jason Stockley ble frikjent for å ha skutt og drept afroamerikaneren Anthony Lamar Smith i 2011.

Les: Opptøyer etter frifinnelse av drapstiltalt politimann i St. Louis

Minst 23 mennesker ble arrestert under tumultene, og demonstrantene kastet stein mot politiet som svarte med å bruke tåregass, melder CNN.

U2 opplyser også i sin pressemelding at de på forhånd hadde vært i kontakt med politiet i byen som ikke kunne garantere å stille det vanlige antallet personell for slike konserter, og at de dermed valgte å avlyse den.