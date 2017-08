Mel B rasende på Simon Cowell og stormet av scenen i sinne

Nyseparerte Melanie Brown (42) så rødt da Simon Cowell (57) fleipet om bryllupsnatten hennes på direkten i «America's Got Talent».

De to sitter i dommerpanelet, og tirsdag endte de altså i klinsj. Simon Cowell valgte å slenge med leppa etter at en tryllekunstner hadde prøvd lykken.

– Jeg ser for meg at dette omtrent var som Mel Bs bryllupsnatt. Store forventninger, men ikke særlig lovende med tanke på levering, smalt det fra Cowell.

Spøken falt ikke i god jord hos den tidligere Spice Girls-stjernen, som i disse dager ligger i særdeles bitre skilsmisseforhandlinger. Hun stormet rett og slett av scenen midt under sendingen, skriver Billboard.

Før hun forlot dommerpanelet slang hun innholdet i vannglasset sitt mot Cowell.

– Mel B er ute! Dette er direktesendt TV, folkens. Vi går live, sa programleder Tyra Banks til publikummere og seere.

Mel B returnerte til scenen etter hvert og fullførte, men skal ha uttalt til Huffington Post at hun hadde sagt klart fra til Cowell hva hun mente:

MUNNRAPP: Talentjeger Simon Cowell. Foto: Rich Fury , AP

– Jeg sa han var en drittsekk. Han bare svarte: «Ja, ja, hva så?».

De to har kranglet heftig tidligere også, og det er ikke første gang Cowell får vann i fleisen. Men det er første gangen at Mel B blir så opprørt at hun forlater salen.

Tøft brudd

Det 13 år lange ekteskapet med Stephen Belafonte (41) er et ømt punkt for Mel B.

BRUDD: Melanie Brown og Stephen Belafonte på en prisgalla i 2015. Foto: Valerie Macon , AFP

Hun gikk i april rettens vei med svært alvorlige påstander om sin fraseparerte mann. Sangeren fikk samtidig rettens medhold i å ilegge Belafonte besøksforbud og forbud mot i det hele tatt å nærme seg henne og barna.

Separasjonen har fått et svært bittert etterspill. Mel B hevder at Belafonte blant annet har mishandlet henne fysisk, at han har gjort barnevakten gravid – og at han har presset henne til trekant-sex og truet med å lekke private sex-opptak.

Artisten hevder også at hun flere ganger har forsøkt å forlate Belafonte, men at hun har blitt truet til å bli.

Belafonte har uttalt at han stiller seg uforstående til beskyldningene:

– Hva min kommentar er til alt dette? Med tanke på at det dreier seg om moren til barna våre? Jeg er virkelig bekymret for hvordan dette vil påvirke barna. Det nivået hun har sunket til. Jeg er sjokkert, uttalte han til TMZ i vår.

