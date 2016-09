Trump ville ha norske Angelina (10)

Den norske sangsensasjonen på 10 år vasser i henvendelser fra verden over. Midt i valgkampen kom telefonen fra Ivanka Trump.

Angelina Jordan slo gjennom med et brak da hun vant «Norske talenter» i 2014 som åtteåring, med tolkninger av blant andre jazzlegenden Billie Holiday. Siden har hun fått mye internasjonal oppmerksomhet, men familien hennes har hele tiden vært klare på at skolegangen er det aller viktigste. Hun var med i det populære talkshowet «The View» og talentprogrammet «Little Big Shots» i USA, med 12 millioner seere. I februar kom nyheten om at hun samarbeider med Kiss-manager Doc McGhee.

MIDT I VALGKAMPEN: Donald Trump og datteren Ivanka Trump ville ha med Angelina Jordan (10) rundt på valgkamp. Foto: Thomas Nilsson , VG

Gjennom han kom det for to måneder siden et oppsiktsvekkende tilbud, forteller Angelinas manager og onkel Michael Astar.

– Donald Trump ville ha med Angelina på 60 forskjellige valgkampeventer, «rallies», rundt om i USA. Jeg ble ringt opp av Ivanka Trump, humrer han.

Datteren til det som kan bli USAs neste president er nemlig en stor fan, og hun hadde tatt kontakt med Doc McGhee for å komme i kontakt med Angelina.

– Det er hyggelig å høre at hun er fan. Hun ville at Angelina skulle være med i åpningen og avslutningen på de 60 valgkampeventene. Vi ville ikke blande Angelina inn i noe politisk, så det var ganske lett å si nei. Trump har jo også litt ekstreme holdninger til forskjellige saker, så det er ikke noe vi vil blande inn barn i. Men det er jo litt morsomt å ha nummeret til han som kanskje blir president, fleiper han.

FÅR MANGE TILBUD: Angelina Jordan skal neste uke opptre i den britiske versjonen av talentprogrammet «Little Big Shots». Foto: Helge Mikalsen , VG

Har spilt inn ny låt



Denne uken har Angelina lansert en ny låt, hvor hun ønsker å vise en litt ny side av seg selv. Hun har nemlig valgt å gjøre en versjon av rockeklassikeren «I Put a Spell on You» av Screamin Jay Hawkins, en låt som i sin tid ble bannlyst av radiostasjoner og platebutikker i USA.

VGTV: Se Anglina synge «I put a spell on you» her!

En låt som sannsynligvis ble oppfattet som mørk og skummel da den kom ut. Angelina selv har en klar formening om hva låten handler om.

– Det betyr kjærlighet! Desperat kjærlighet. Den er veldig spesiell, det er nesten voodoo! Originalen er veldig fin, og når jeg skriker er det et desperat rop om at alle skal elske hverandre, forteller hun til VG.

Videoen er regissert av Per Heimly live i studioet hvor den ble spilt inn.

– Det som er spesielt med den er at videoen skal ta oss med tilbake til 50-tallet. Som en tidsmaskin, forklarer Angelina.

SPILTE ORIGINALEN: Rocklegenden Screamin' Jay Hawkins gjorde «I put a spell on you» udødelig. Foto: Ferran Paredes , Reuters

Hun er fremdeles mest glad i den gode gamle musikken, jazz og blues og har altså funnet frem til Screamin’ Jay Hawkins helt alene.

– Det er ekte kjærlighet i de sangene. Jeg liker annet også, men blues og jazz er unikt. Det er sjel i den musikken. Jeg vil prøve å formidle den musikken til nye generasjoner.

Hun har reist mye rundt i verden det siste året, og har blant annet sunget for 40.000 under en veldedighetskonsert i Sør-Korea, og hun har møtt Justin Bieber som spilte en låt for henne på gitaren. Nå er det skolegangen hun konsentrerer seg hundre prosent om, men neste uke er det høstferie og en liten luke for familien.

– Det blir en stor TV-innspilling i Storbritannia, og så skal vi til Tyskland. Men det må passe skolemessig, og vi tar fortsatt små steg av gangen, forsikrer Michael Astar.