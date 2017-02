Trommis-legende er død

Butch Trucks fra sørstatslegendene i The Allman Brothers Band ble 69 år gammel.

Trucks bodde i West Palm Beach i Florida, og etterlater seg kone, fire barn og fire barnebarn.

Ifølge flere amerikanske medier tok han sitt eget liv.

Nestoren i The Allman Brothers Band, Gregg Allman (69), var sønderknust etter nyheten om Butch Trucks' selvmord og har den siste uken postet flere bilder og minner om Trucks på sin Twitter-konto.

«Hjertet mitt er knust. Jeg har mistet en bror og det gjør vondt hinsides ord», skrev Allman i sitt minneord til sin kompis og bandkollega gjennom 45 år på sin egen hjemmeside.

Det var Gregg Allman og broren Duane Allman som først møtte Butch Trucks i 1968. Året etter bestemte de seg for å starte The Allman Brothers Band, blant annet med enda en trommis, Jay «Jaimoe» Johanson.

Bandets to trommeslagere ga Allman Brothers Band en tyngde og et rytmisk driv som definerte hele sørstatssoundet innen rocken utover 1970-tallet, og The Allman Brothers Band var et av USAs aller største band helt inntil de til slutt la inn årene i 2014.

Butch Trucks' nevø, Derek Trucks (37), er en Grammy-vinnende gitarist med The Derek Trucks Band og har delt alt han lærte av sin onkel og The Allman Brothers Band i et minneord som nå er publisert i Rolling Stone.

Derek Trucks, som er gift og har to barn (og band) med bluesesset Susan Tedeschi, opptrådte selv som gjestemusiker i The Allman Brothers Band i en årrekke.

The Allman Brothers Band er ikke ukjent med tragedier; allerede i 1971 døde Gregg Allmans bror, Duane Allman, i en motorsykkelulykke. Han ble bare 24 år.

Gregg Allman - som har sønnen Elijah Blue (40) med Cher - har selv slitt med rusproblemer opp gjennom karrieren, og det var nettopp rusavhengighet som i 2000 fikk bandet til å sparke sin legendariske gitarist, Dickey Betts - en avskjedigelse som Betts senere tok til retten.